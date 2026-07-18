Alcalde Juan Diego Zelaya confirma que hijo de Carlos Zelaya es asesor de un regidor de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, confirmó que José Manuel Zelaya Rosales, hijo del exsecretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya y sobrino del expresidente Manuel “Mel” Zelaya, se desempeña como asesor de una regiduría de la Alcaldía. Zelaya Rosales, quien renunció a su cargo como ministro de Defensa en 2024, tras la difusión del narcovideo que mostraba a su padre, años atrás, sosteniendo una reunión con narcotraficantes, ahora sería asesor de un regidor del Partido Libertad y Refundación (Libre). Lo anterior fue confirmado por el edil capitalino luego de ser consultado sobre la presencia del exfuncionario dentro de la estructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“Es parte de la regiduría cinco que es de Libertad y Refundación, es parte del personal de apoyo”, declaró el edil capitalino. El alcalde detalló que los regidores cuentan con una partida presupuestaria asignada para contratar personal, por lo que cada representante municipal tiene la facultad de elegir a sus colaboradores.

“Hay cuatro regidores de Libertad y Refundación y cada uno de esos regidores tiene la potestad de contratar sus asistentes y sus asesores”, explicó. Aclaró que este mecanismo no es exclusivo de Libre, ya que “así es para el Partido Liberal también; tenemos un regidor de la DC y así ha sido en el pasado también”. Concluyó que la administración municipal no interviene en esas decisiones. “Esa es potestad de ellos; nosotros no nos metemos en eso”, manifestó.

¿Quién es José Manuel Zelaya Rosales?