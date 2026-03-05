“Está muy mal”: Carlos Zelaya lucha una batalla contra el cáncer en México

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Zelaya, exdiputado de Libertad y Refundación (Libre) y exsecretario del Congreso Nacional (CN), se encuentra librando una batalla contra el cáncer y actualmente está en México. Zelaya partió hace unas semanas a territorio mexicano para someterse a quimioterapias en busca de detener la metástasis del cáncer que le fue detectado en 2025.

El excongresista ahora tiene problemas para hablar y eso se relacionaría con un cáncer de laringe, aunque hay otros tipos de cáncer que afectan la capacidad del habla. “Está muy mal”, confirmó a EL HERALDO una persona cercana a él que pidió no dar su nombre. Esta persona reafirmó que 'Carlón' se encuentra en México haciéndose quimioterapias y “en nombre de Dios va estar bien”, acotó.

Junto a el exdiputado estaría su hijo, José Manuel Zelaya, exministro de Defensa que dejó el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras el narcovideo que se dio a conocer de su padre, material audiovisual grabado en el 2013.

Salida del CN

Carlos Zelaya dimitió a su cargo en el Congreso Nacional en septiembre de 2024 y declaró ante el Ministerio Público (MP) el 31 de agosto de ese año. El narcovideo grabado en 2013 donde negocia la entrega de 650 mil dólares para la campaña de Libre fue el detonante de su separación como parlamentario. A la fecha, la Fiscalía no ha presentado ninguna acción judicial contra él, aunque el nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, confirmó que la línea de investigación sigue abierta.

Citatorio