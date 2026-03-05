Ana Paola Hall: “El uso de la Fiscalía como herramienta política socavó al CNE”

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aseguró que el proceso de noviembre de 2025 se desarrolló bajo fuertes tensiones políticas que afectaron el funcionamiento de las instituciones electorales.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un conversatorio realizado tras la presentación del informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE)

Durante su intervención, Hall aseguró que se emitieron órdenes de aprehensión contra autoridades electorales, lo que obligó a algunos funcionarios a resguardarse para continuar con su trabajo.

“Las órdenes de aprehensión en nuestra contra no tenían simplemente la finalidad de dañarnos. Tenían una finalidad ulterior: poner en peligro la finalización del proceso electoral”, afirmó.

La funcionaria explicó que esta situación llevó a que parte del trabajo del organismo se realizara desde lugares seguros y mediante reuniones virtuales para poder concluir el proceso y emitir la declaratoria oficial.

Hall también señaló que el informe de la MOE-UE expresa preocupación por el uso de instituciones estatales con fines políticos, entre ellas la Fiscalía General.

“El uso de autoridades estatales, en concreto de la Fiscalía General, como herramienta política por parte de algunos representantes del partido en el poder contra personal del CNE y del TJE para iniciar acciones políticamente motivadas socavó la eficiencia y la autonomía de ambas instituciones electorales”, declaró.

La presidenta del CNE también mencionó presuntas injerencias desde la jefatura del Estado Mayor Conjunto durante el proceso electoral, relacionadas con la intención de obtener las actas de resultados presidenciales.

Hall afirmó que el informe de la misión europea documenta amenazas e intimidaciones dirigidas contra consejeras del CNE, lo que generó un ambiente de inseguridad durante el proceso.

“El informe documenta que existieron amenazas y actos de intimidación dirigidos específicamente contra ambas consejeras”, señaló.

La funcionaria adelantó que próximamente se hará público un informe sobre violencia política de género que, según dijo, enfrentaron durante el proceso electoral.

Pese a las presiones denunciadas, Hall sostuvo que el Consejo Nacional Electoral logró completar el proceso.

“Los enemigos de la democracia se encontraron con un muro alto e irrompible: el Consejo Nacional Electoral”, afirmó.

Además, insistió en que el informe de la misión europea confirma que no hubo fraude electoral en los comicios de 2025.

“Los que perdieron, perdieron. Y saben bien que no contaron con sus servidoras para alterar resultados”, expresó.