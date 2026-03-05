Air Supply en Honduras: Así lucen sus cantantes, a 50 años de creación del dúo

El dúo australiano Air Supply se presentará este sábado en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa en el marco de su 50th Anniversary Celebration Tour.
El dúo de soft rock Air Supply, conformado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, comenzó en la ciudad de Melbourne en 1975.
Apenas un año después de su salida, se convirtieron en la banda emblema del pop romántico con baladas como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing At All” y otros éxitos ochenteros.
A lo largo de su historia, el dúo ha lanzado más de 40 sencillos, de los cuales 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard, 20 el Billboard Adult Contemporary y 14 el Aria Chart de Australia.
Han obtenido el 4 el UK Albums Chart del Reino Unido, más de 35 sencillos las listas de Asia y América Latina y algunos más han ingresado en listas europeas, de África y del resto del mundo.
En los dos últimos años tres sencillos alcanzaron el top 50 del billboard dance chart. Han ganado numerosos premios y reconocimientos alrededor del mundo entre ellos American Music Awards y Billboard.
Han obtenido gran cantidad de discos de oro y platino. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y han realizado conciertos en los cinco continentes en los principales escenarios.
Autores de temas como “All Out of Love” o "Making Love Out of Nothing at All", la banda celebra 50 años de trayectoria en los que se han presentado en grandes escenarios.
Se llamaban casi igual, los dos soñaban con una carrera en el pop y en lo operativo eran el uno para el otro: un compositor prolífico, un cantante dotado. Y luego formaron el dúo.
No es la primera vez que se presentan en Honduras y esta vez lo hace en una gira que recorre el continente americano para conmemorar 50 años de trayectoria musical.
El dúo se ha presentado en escenarios con llenos totales como el Radio City Music Hall de New York, el Auditorio Nacional de México, el Movistar Arena de Chile, el Festival Internacional de Viña del Mar y El Ópera de Sidney de Australia, entre otros
El dúo con su banda, luego de un concierto en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México, como parte de su gira.