Gareth Bale destapa lo que lo obligó a retirarse tras brillar con Real Madrid: "me causó problemas"

Cardiff, Gales.- Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, desveló que jugó toda su carrera con una lesión de espalda y que esta forzó a que se tuviera que retirar de forma prematura. El galés colgó las botas a los 33 años, después del Mundial de Catar 2022 en el que participó con su selección y después de un pequeño paso por la MLS.

"Me rompí un disco en la espalda cuando tenía 18 años en el Tottenham y jugué toda mi carrera con ello", reconoció Bale en el podcast "The Overlap" junto a las leyendas de la Premier League Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright. "Esa lesión me causó muchos problemas en el gemelo durante toda mi carrera. Fue algo de lo que no me recuperé y que nunca se hizo público, así que cuando no podía jugar la gente me criticaba y decía que estaba poniendo excusas. Pude lidiar con ello (con la lesión), pero al final no pude más". Bale pasó por el Southampton y por el Tottenham antes de llegar al Real Madrid en 2013, club con el que conquistó tres ligas españolas y cinco Champions League, además de disputar más de 250 partidos, tras lo que se marchó a la MLS antes de finalizar su carrera en Catar.