Argentina vs España: UEFA toma decisión con la Finalissima por conflicto bélico en Irán

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 08:11
El Argentina vs España en uno de los partidos más esperados del año.

Foto: Cortesía.

Nyon, Suiza.- La UEFA informó este jueves de que "no se está considerando ninguna sede alternativa" de la Finalissima entre España y Argentina prevista en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

La UEFA señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismos del fútbol europeo.

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (...) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido.

La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

La UEFA, la Conmebol y la FIFA se mantienen en contacto con las autoridades cataríes con el fin de tomar una decisión definitiva.

Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el emirato, como el Catar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó el pasado lunes que lo mejor sería "buscar una nueva sede" a la vista de la inestabilidad creada en Oriente Medio.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
