Real Madrid amarra nuevo fichaje para la próxima temporada: Jürgen Klopp lo aprobó

La incorporación de Nico Paz, formado en la cantera madridista, está llamada a convertirse en el primer movimiento del Real Madrid en el mercado estival. Más allá de otras operaciones que puedan surgir, en el club se considera una pieza ya definida dentro de la hoja de ruta. El regreso del canterano simboliza una apuesta reconocible en la política deportiva reciente de la entidad.