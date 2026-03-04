  1. Inicio
Cristiano se une: Los jugadores más veteranos que han jugado un Mundial

El "Bicho" se podría unir a la listas si participa en al Mundial United 2026 con Portugal

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 13:13
Cristiano se une: Los jugadores más veteranos que han jugado un Mundial
A menos de 100 días para el arranque del Mundial United 2026, te mostramos la lista de los jugadores más veteranos que han participado en certámenes mundialistas.

 Fotos: Cortesía.
15. Cuauhtémoc Blanco (México) – 37 años, 151 días. El extremo mexicano fue protagonista en Sudáfrica 2010 con más de 37 años.
14. Gunnar Gren (Suecia) – 37 años, 236 días. El delantero sueco jugó en Suecia 1958.
13. Jim Montgomery (Irlanda del Norte) – 39+ años. Otro portero que figuró entre los más veteranos en jugar un Mundial.

12. Pepe (Portugal) – 39 años, 283 días. Defensa central veterano, uno de los más viejos en jugar y anotar en un Mundial (Qatar 2022).
11. Atiba Hutchinson (Canadá) – 39 años, 288 días. Mediocampista canadiense que participó en Qatar 2022.
10. David James (Inglaterra) – 39 años, 330 días. Otro de los arqueros veteranos que jugó en Corea–Japón 2002.
9. Jim Leighton (Escocia) – 39 años, 334 días. Guardameta que jugó en el Mundial 1998.
8. Ali Boumnijel (Túnez) – 40 años, 71 días. Portero tunecino presente en Alemania 2006.
7. Dino Zoff (Italia) – 40 años, 133 días. Capitan del equipo campeón en 1982, también el más viejo en ganar una Copa del Mundo.
6. Peter Shilton (Inglaterra) – 40 años, 292 días. Arquero histórico que representó a Inglaterra en Italia 1990.
5. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 años. Si participa en el Mundial 2026, sería uno de los más veteranos de la historia.
4. Pat Jennings (Irlanda del Norte) – 41 años. Legendario portero que jugó en México 1986.
3. Roger Milla (Camerún) – 42 años, 39 días. Delantero icónico que jugó y marcó goles en Estados Unidos 1994 con más de 42 años.
2. Faryd Mondragón (Colombia) – 43 años, 3 días. Guardameta que rompió el récord antes de El Hadary al jugar Brasil 2014.
1. Essam El Hadary (Egipto) – 45 años, 161 días. Portero y el jugador más viejo en disputar un Mundial, lo logró en Rusia 2018, donde incluso atajó un penal.
