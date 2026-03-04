Reconocido futbolista recibe condena de prisión por agresión a policías: Así ocurrió el hecho

Revuelo en el fútbol mundial luego de que Harry Maguire fuera condenado a prisión suspendida. Se revelan los detalles del caso.
El inglés Harry Maguire, futbolista del Manchester United y de la selección de Inglaterra, ha sido condenado en Grecia a 15 meses de prisión suspendida por los altercados ocurridos en 2020.
Los hechos por los que fue juzgado se remontan a agosto de 2020, cuando el defensor se vio involucrado en un incidente a las afueras de un bar durante sus vacaciones en Grecia.
En aquel momento, Maguire fue acusado de agresión, intento de soborno y resistencia a la autoridad tras un altercado con agentes policiales.
Inicialmente, ese mismo año fue condenado a 21 meses y diez días de prisión suspendida por un tribunal griego.
Sin embargo, el jugador presentó una apelación, lo que permitió que el juicio se repitiera y que la primera sentencia quedara anulada.
El segundo proceso judicial fue aplazado en cuatro ocasiones antes de celebrarse finalmente.
Este miércoles, un tribunal de la isla de Syros lo declaró culpable de los tres cargos imputados.
Como resultado, fue condenado a 15 meses de prisión suspendida, pena que no deberá cumplir a menos que reincida en el futuro.
El equipo legal del futbolista anunció que volverá a apelar la decisión, ya que el jugador siempre ha negado las acusaciones en su contra.
Maguire no estuvo presente en Grecia durante el juicio y se esperaba que pudiera jugar ese mismo día con el Manchester United.
En agosto de 2020, el defensa concedió una entrevista a la BBC para explicar su versión de los hechos.
En esa entrevista aseguró que no debía pedir disculpas, ya que consideraba que no había hecho nada malo.
Según su relato, estaba de vacaciones con su prometida, la hermana de ella y varios amigos cuando fueron acosados por varios hombres tras salir de un bar.
Maguire afirmó que pensó que estaban siendo secuestrados, que fue golpeado y que intentó huir porque no creía que quienes los retenían fueran policías, mientras que la policía griega sostiene que tanto él como su hermano agredieron e insultaron a los agentes.