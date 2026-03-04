Top mejores equipos de Centroamérica, según Concacaf: Olimpia sufre duro golpe y campeón sorprende

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) publicó la última actualización de su ranking de clubes y aquí te mostramos el top 10 de la región centroamericana.
El décimo puesto entre los mejores clubes centroamericanos es para CD Plaza Amador, con 1,100 puntos.
En la novena plaza figura el actual subcampeón del fútbol hondureño, Marathón, con 1,103 unidades.
El octavo lugar lo ocupa otro hondureño, Motagua, con 1,104 puntos.
El Ciclón Azul logró escalar posiciones dentro del ranking regional según la última actualización de Concacaf.
En la séptima posición aparece CS Cartaginés, con 1,106 unidades.
El sexto puesto es para Antigua GFC, que suma 1,113 puntos.
En la quinta casilla se encuentra CSD Municipal, alcanzando 1,135 unidades.
El cuarto lugar lo ocupa el Club Sport Herediano, con 1,140 puntos.
Saprissa aparece en el tercer puesto de la clasificación general con 1,145 puntos.
En la segunda posición centroamericana aparece el Club Olimpia Deportivo, ubicado en el lugar 43 con 1,145 unidades.
Olimpia se mantiene como el club hondureño mejor posicionado en el listado regional.
Según el más reciente ranking de clubes de la Concacaf, el mejor equipo de Centroamérica es Liga Deportiva Alajuelense.
Alajuelense lidera la región ocupando el puesto 33 del escalafón general con 1,164 puntos.
Así queda el top 10 de los mejores equipos de Centroamérica.
Costa Rica es el país que más equipos coloca en el Top 10 regional, seguido por Honduras y Guatemala, de acuerdo con la clasificación mostrada por Concacaf.