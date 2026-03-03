Fichajes: Elis entrena con nuevo club, catracho interesa al PSV y el DT oficial de Honduras

En las últimas horas se han registrado noticias sobre el mercado de fichajes de Honduras y estas son las novedades. Alberth Elis entrena con nuevo club, catracho interesa al PSV y el nuevo técnico de la Selección de Honduras.
El mediocampista de padre hondureño, Eddie Villeda (2003), fichó por el segundo equipo de Los Ángeles FC de la MLS Next Pro, procedente de la Universidad de Santa Bárbara (NCAA D1).
El lateral derecho estadounidense-hondureño Kevin Bonilla es nuevo jugador de Tacoma Defiance de la MLS Next Pro, equipo filial del Seattle Sounders FC. Él era ficha del Real Salt Lake.
Sammy Castellanos, técnico hondureño, fue designado como DT del Cincinnati 2 de la MLS Next Pro, donde dirigirá a Mathías Vásquez. Castellanos estuvo en las academias de Chicago, Orlando y New York.
Cristopher Batiz (derecha), nacido en Honduras en 2011, jugará esta temporada con el Tacoma Defiance de la MLS Next Pro, filial del Seattle Sounders. Es delantero y ha estado en campamentos de Estados Unidos Sub-15.
Deybi Flores se encuentra en Honduras tras dejar el fútbol de Arabia Saudita. El volante está definiendo su futuro y diversos reportes indican que interesa al Austin FC y San Jose Earthquakes de la MLS.
Alberth Elis dio un paso importante en su proceso de adaptación en la Major League Soccer tras cambiar de grupo de entrenamiento en el Minnesota United FC, dejando atrás el trabajo con el equipo filial para incorporarse a las sesiones del plantel principal de la franquicia estadounidense. El catracho se encuentra a prueba.
El español José Francisco Molina fue presentado como nuevo técnico de la Selección de Honduras para el proceso eliminatorio hacia la Copa del Mundo del 2030. Fue director deportivo de la Federación de España entre 2018 al 2022; dirigió en la India, Hong Kong, Atlético San Luis de México, Villarreal B y Getafe B.
Desde la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) no descartaron ni confirmaron la contratación de un asistente técnico hondureño que se una al equipo de trabajo de Molina en la Bicolor.
Desde Estados Unidos reportan que el PSV de Países Bajos está monitoreando y sondeando el fichaje de Keyrol Figueroa, delantero del filial del Liverpool que juega para Estados Unidos y es elegible con Honduras.
Héctor Castellanos logró cerrar un acuerdo con Juticalpa FC y jugará en este equipo lo que resta del certamen. Futbolista y club lograron la inscripción antes que cerrara el mercado en Honduras.
Nixon Cruz dejaría Real España al final de este semestre para irse a un club de la MLS. De hecho, este club ya solicitó una serie de documentación sobre el futbolista al club de San Pedro Sula. En estos momentos el volante se recupera de una lesión.