  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou

El FC Barcelona no logró remontar ante el Atlético de Madrid y se quedó en la fase de semifinales de la Copa del Rey pese a ganar 3-0

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 16:20
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
1 de 17

El FC Barcelona no logró remontar ante el Atlético de Madrid y se quedó en la fase de semifinales de la Copa del Rey pese a ganar 3-0
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
2 de 17

Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, alcanzó su vigésima final de la competición, de la que ha ganado diez títulos, el más reciente el 17 de mayo de 2013 por 1-2 en la prórroga ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
3 de 17

El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
4 de 17

El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
5 de 17

La tristeza era de esperarse en el FC Barcelona, Lamine Yamal esta vez no se hizo presente en el marcador y no pudo ayudar al equipo de Hansi Flick a lograr la remontada ante el Atlético de Madrid.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
6 de 17

El Atlético de Madrid llegaba con el resultado a su favor, en la ida habían ganado 4-0 sobre el FC Barcelona en el Estadio Riyadh Air Metropolitano
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
7 de 17

El brasileño Raphinha anotó uno de los goles del FC Barcelona en la vuelta pero no fue suficiente para lograr el empate ante el Atlético de Madrid.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
8 de 17

En la gradería sorprendió ver a la artista Rosalía festejando los goles del Barcelona, pero al final se fue triste por no lograr el pase a la final.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
9 de 17

Tristeza total en el FC Barcelona mientras al otro lado fesejaban los del Atlético de Madrid.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
10 de 17

Ronald Araújo tuvo minutos, ingresó por Balde, pero poco o nada hizo para lograr la remontada.

La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
11 de 17

Los jugadores del FC Barcelona dieron todo, jugaron un gran partido, Atlético de Madrid se defendió hasta la última jugada.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
12 de 17

Los de FC Barcelona quedaron tendidos en la grama luego de ser eliminados de la Copa del Rey en las semifinales.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
13 de 17

Koke fue donde Raphinha después del final del partido, intentó controlarlo ya que terminó dolido tras la derrota.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
14 de 17

Diego "Cholo" Siomeone también llegó a controlar a Raphinha, buen gesto del técnico del Atlético de Madrid.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
15 de 17

Dani Olmo no ocultó su tristeza tras la eliminación del Barcelona en Copa del Rey.

La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
16 de 17

Diego Simeone también tuvo su momento para festejar el pase a la final, sufrido pase pero al final lo logró.
La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou
17 de 17

Lo jugadores del Atlético de Madrid festejaron por todo lo alto el pase a la final en el Spotify Camp Nou.
Cargar más fotos