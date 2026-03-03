La tristeza de Yamal y el Barcelona; el festejo del Atlético de Madrid en el Camp Nou

El FC Barcelona no logró remontar ante el Atlético de Madrid y se quedó en la fase de semifinales de la Copa del Rey pese a ganar 3-0
Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, alcanzó su vigésima final de la competición, de la que ha ganado diez títulos, el más reciente el 17 de mayo de 2013 por 1-2 en la prórroga ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.
El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.
La tristeza era de esperarse en el FC Barcelona, Lamine Yamal esta vez no se hizo presente en el marcador y no pudo ayudar al equipo de Hansi Flick a lograr la remontada ante el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid llegaba con el resultado a su favor, en la ida habían ganado 4-0 sobre el FC Barcelona en el Estadio Riyadh Air Metropolitano
El brasileño Raphinha anotó uno de los goles del FC Barcelona en la vuelta pero no fue suficiente para lograr el empate ante el Atlético de Madrid.
En la gradería sorprendió ver a la artista Rosalía festejando los goles del Barcelona, pero al final se fue triste por no lograr el pase a la final.
Tristeza total en el FC Barcelona mientras al otro lado fesejaban los del Atlético de Madrid.
Ronald Araújo tuvo minutos, ingresó por Balde, pero poco o nada hizo para lograr la remontada.
Los jugadores del FC Barcelona dieron todo, jugaron un gran partido, Atlético de Madrid se defendió hasta la última jugada.
Los de FC Barcelona quedaron tendidos en la grama luego de ser eliminados de la Copa del Rey en las semifinales.
Koke fue donde Raphinha después del final del partido, intentó controlarlo ya que terminó dolido tras la derrota.
Diego "Cholo" Siomeone también llegó a controlar a Raphinha, buen gesto del técnico del Atlético de Madrid.
Dani Olmo no ocultó su tristeza tras la eliminación del Barcelona en Copa del Rey.
Diego Simeone también tuvo su momento para festejar el pase a la final, sufrido pase pero al final lo logró.
Lo jugadores del Atlético de Madrid festejaron por todo lo alto el pase a la final en el Spotify Camp Nou.