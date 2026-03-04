Educación pretende completar entrega de libros en Francisco Morazán en el primer semestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Educación estiman que la entrega total de libros de texto en Francisco Morazán se completará durante el primer semestre de 2026.
La directora departamental de Educación en Francisco Morazán, Digna Irías, explicó a EL HERALDO que, desde el pasado 2 de febrero —fecha en que se inauguró el año escolar y se dio inicio a la distribución de textos a nivel nacional—, la entrega de libros se mantiene como una prioridad en los centros educativos del Distrito Central y municipios aledaños.
“Solo Francisco Morazán maneja un alto volumen de textos, desde el nivel básico hasta el nivel medio en sus distintas modalidades, por lo que la distribución no es un proceso sencillo”, señaló la funcionaria.
Irías precisó que la entrega de libros avanza conforme al calendario académico. “En febrero se desarrolló la segunda recuperación, por lo que muchos centros educativos aún estaban en ese proceso. Estamos en el tiempo oportuno para comenzar formalmente con las entregas”, explicó.
Asimismo, indicó que la distribución será progresiva y se realizará a través de los directores distritales y municipales.
“Será un proceso gradual debido a la diversificación de ciclos y modalidades. Primero debemos contar con la notificación oficial del número de matrícula por centro educativo y por grado”, detalló.
Libros de texto
Autoridades de la Secretaría de Educación, junto al presidente de Honduras, Nasry Asfura, inauguraron el programa de material didáctico educativo el pasado 2 de febrero, bajo un plan que contempla la distribución de 10 millones de ejemplares en beneficio de 1,720,000 estudiantes del sistema público.
En la primera fase, los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua y Ocotepeque figuran entre los primeros sectores del país en recibir el material educativo.