Educación pretende completar entrega de libros en Francisco Morazán en el primer semestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Educación estiman que la entrega total de libros de texto en Francisco Morazán se completará durante el primer semestre de 2026.

La directora departamental de Educación en Francisco Morazán, Digna Irías, explicó a EL HERALDO que, desde el pasado 2 de febrero —fecha en que se inauguró el año escolar y se dio inicio a la distribución de textos a nivel nacional—, la entrega de libros se mantiene como una prioridad en los centros educativos del Distrito Central y municipios aledaños.

“Solo Francisco Morazán maneja un alto volumen de textos, desde el nivel básico hasta el nivel medio en sus distintas modalidades, por lo que la distribución no es un proceso sencillo”, señaló la funcionaria.

Irías precisó que la entrega de libros avanza conforme al calendario académico. “En febrero se desarrolló la segunda recuperación, por lo que muchos centros educativos aún estaban en ese proceso. Estamos en el tiempo oportuno para comenzar formalmente con las entregas”, explicó.