Autoridades de Educación proyectan matricular al menos dos millones de escolares

Tegucigalpa, Honduras.-Con el inicio del año escolar 2026, las autoridades educativas proyectan alcanzar los dos millones de niños matriculados en el sistema. Un nuevo ciclo educativo comenzó este lunes y las actuales autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) tienen el reto de superar la matrícula escolar, mejorar los aprendizajes de los estudiantes con el propósito de reducir la deserción y reprobación en las aulas de clases. Durante la inauguración del año escolar, la ministra de Educación, Arely Argueta, indicó que para el 2026 se proyecta inscribir a más de dos millones de alumnos. "Poder llegar a dos millones de estudiantes es una de las metas fuertes que tenemos como gobierno", dijo la funcionaria.

Para lograr la matrícula que había antes de la pandemia del covid-19, las autoridades aseguran que fortalecerán programas como la matrícula gratis, entrega de libros escolares y becas, merienda escolar, entre otros. "Seguiremos con la matrícula gratis, seguiremos con la merienda escolar para que todos aquellos niños puedan tener una merienda en su centro educativo. La merienda se tiene que dar en el centro educativo, no es para llevar a casa", apuntó Argueta. "Vamos a trabajar con las becas sociales y las becas de excelencia académica, que es un incentivo para todos aquellos educandos que están en los centros educativos", manifestó. Añadió que otra de las metas del actual Gobierno es mejorar la infraestructura de los centros educativos, por lo que se desarrollará en los próximos días un estudio de la situación en la que se encuentra cada uno y con base a ello determinar su intervención.

Matrícula escolar en Honduras

Hasta el 2020 Honduras reportó una matrícula de cerca de dos millones de estudiantes; sin embargo, desde la llegada de la pandemia del covid-19 que provocó el cierre de los centros educativos por al menos dos años, el número de alumnos en el país ha ido bajando. Pese a los esfuerzos que se han hecho para lograr reintegrar a los menores, las autoridades no han podido alcanzar los dos millones de alumnos.

De acuerdo a datos oficiales, en 2023 se matricularon 1,864,340 alumnos a nivel nacional y para el 2024 hubo una importante disminución, ya que se registraron 1,837,135 estudiantes, es decir, 27,205 menos que el año anterior.

Para el 2025 según los datos de la Secretaría de Educación, el número de alumnos que lograron permanecer en las aulas de clases hasta la culminación del ciclo escolar fue de 1,839,924 estudiantes. Esa cifra reflejó un aumento en la matrícula de apenas 0.15% respecto al año 2024. Aunque el dato general representa un ligero crecimiento, la realidad es que el país continúa lejos de recuperar los niveles de matrícula que tenía antes de la pandemia del Covid-19. Expertos señalan que se debe reforzar los programas para incentivar a que los menores acudan a los centros escolares. Agregan que entre los factores que siguen afectando la matrícula incluye la migración irregular, la pobreza extrema, el trabajo infantil y la inseguridad en zonas rurales. Los expertos recuerdan a las autoridades que en el país persiste un millón de menores en edad escolar que están fuera del sistema educativo. Por lo que se deben crear estrategias para hacer que estas menores puedan integrarse a los programas educativos que ofrece la Secretaría. Las autoridades, por su parte, recordaron a los padres de familia que el proceso de matrícula en los centros permanecerá abierto a nivel nacional, por lo que les hicieron un llamado para que lleguen a los centros a inscribir a sus hijos. "Queremos que los padres de familia manden a los centros educativos esos niños y niñas que están en edad escolar", apuntó la ministra de Educación.

Entrega de libros de texto

Como parte de las actividades de inauguración del ciclo escolar 2026 se comenzó con la entrega de libros de texto a nivel nacional. La actividad tiene por objetivo llevar más de 10 millones de libros de texto a 1,720,00 niños, niñas y adolescentes que permanecen inscritos al sistema educativo público.