Pese a promesa de las autoridades, maestros aún no reciben pago de su salario

Tegucigalpa, Honduras.- El retraso en el pago salarial del mes de enero al sector magisterial sería resuelto en las próximas horas, aseguró la ministra de Educación Arely Argueta; sin embargo, los maestros exigen que no les mientan.
Durante la inauguración del año escolar 2026, la funcionaria pidió disculpas al gremio por el retraso de al menos 10 días que hay en el pago del salario.
Argueta explicó que al tomar posesión de su cargo descubrió que la planilla correspondiente al mes de enero no había sido cargada por las autoridades anteriores a la Secretaría de Finanzas (Sefin).
"Los técnicos de Finanzas y los de Educación, los viceministros y ministros hemos estado en contacto y esperamos que el día de hoy (lunes) a las 2 de la tarde empecemos a pagar a los docentes.
Nuestra disculpa a los docentes por el atraso, pero vamos a salir adelante", dijo la funcionaria.
Pese a que la ministra aseguró que este lunes se comenzaría a realizar el pago salarial a los más de 67,000 maestros del sistema educativo público, la realidad fue otra.
Hasta la tarde de este lunes, EL HERALDO confirmó con algunos docentes que no se había hecho efectivo el pago.
El impago causó molestias en el gremio que desde hace varios días a través de las redes sociales y otros mecanismos se vienen quejando de la situación y exigiendo se les pague.
La tarde de este lunes, tiempo después de la hora que estableció la ministra para hacer efectivo pagar, los mensajes no se hicieron esperar.
"Vil mentira... no pagaron...", publicó en en la red social Facebook la maestra Wendy Castellanos.
Por su parte la profesora Ruth Nuñez, lamentó que las autoridades no cumplieran con lo que prometieron. "Son groseros, como juegan con el magisterio", señaló.
Los docentes expresaron su malestar por la situación y manifestaron que muchos de sus compañeros están en situación de calamidad, por lo que hicieron el llamado a la autoridades.
Por su parte, la titular de la Seduc se comprometió con el gremio a ejecutar el pago salarial de los maestros en la fecha correspondiente, es decir, el 20 de cada mes.
"Uno de los puntos claves y que me ha pedido el señor presidente es que estemos pendientes del pago de los docentes. Nos comprometemos con el ministro de finanzas a estar cumpliendo puntualmente los pagos de 20 de cada mes", apuntó Argueta.