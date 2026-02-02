​​​​​Reunión de Nasry Asfura con Trump abre agenda migratoria, comercial y de seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- La visita que realizará el presidente de Honduras, Nasry Asfura, a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump ha generado altas expectativas tanto a nivel político como social, especialmente por el impacto que podría tener en temas migratorios, económicos y comerciales. El encuentro está confirmado para este fin de semana y se realizará en Mar-a-Lago, Florida, residencia del mandatario estadounidense, en lo que será uno de los primeros acercamientos bilaterales de alto nivel de la nueva administración hondureña. La reunión se produce en un contexto regional complejo, marcado por una política migratoria estricta de Estados Unidos y por la relevancia estratégica de Honduras como socio comercial y país de origen de más de dos millones de migrantes en territorio estadounidense.

La canciller de la República, Mireya Agüero, destacó que la reunión entre ambos mandatarios reviste un carácter histórico, al producirse en una etapa temprana del nuevo gobierno hondureño. “Yo creo que es una reunión incluso histórica, pocas veces se ha registrado un encuentro a tan alto nivel tan pronto en la inauguración de un presidente. Es decir que, para terminar con las palabras del presidente, Honduras vamos a estar bien”, expresó. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Agüero confirmó que el encuentro está plenamente coordinado y que contará con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, además de su presencia como jefa de la diplomacia hondureña. Por su parte, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, explicó que uno de los temas centrales de la reunión será la situación de los hondureños que residen en Estados Unidos y el peso que estos tienen en la economía nacional. “Los temas importantes son los más de 2 millones de hondureños que tenemos en el exterior. Recordemos que son más de 11 mil millones de dólares que recibimos en ingresos”, señaló. García subrayó que, además del componente migratorio, se abordarán asuntos vinculados a las relaciones comerciales bilaterales, un punto importante para la estabilidad económica del país. “El presidente Asfura en las próximas horas dará a conocer el día y la hora que estará en reunión con el presidente Donald Trump”, indicó. El funcionario reiteró que el TPS será un tema prioritario en la conversación entre ambos presidentes.

Fortalecimiento de la relación bilateral

Desde el ámbito político, el diputado y secretario internacional del Partido Nacional, Fran Alley, consideró que la reunión representa un fortalecimiento directo de la relación entre Honduras y Estados Unidos. “Es un enorme avance en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No es nada misterioso tampoco. Recordemos que el presidente Donald Trump apoyó públicamente durante la campaña al hoy presidente Tito Asfura”, manifestó. Según Alley, este encuentro consolida una alianza que podría traducirse en beneficios concretos para el país. “Su encuentro consolida esa alianza y le da una enorme ventaja al país para renegociar muchos temas: el migratorio, el comercial y el de seguridad”, dijo.

El diputado resaltó que Trump suele sostener reuniones de este nivel principalmente con gobiernos aliados, lo que coloca a Honduras en una posición estratégica. “Esa reunión de alto nivel que Trump ha tenido solo con sus aliados generalmente va a dar un importante espaldarazo no solo al presidente Asfura, sino al país”, afirmó. Alley anticipó que el tema de los aranceles será uno de los puntos más relevantes de la agenda. “Estoy seguro de que el tema de los aranceles va a ser prioritario, la eliminación de los mismos con base en Honduras, el tema comercial, seguir siendo uno de los socios más importantes”, expresó. También mencionó la relevancia del comercio en sectores como el textil y la agroindustria, así como la agenda de migración y seguridad, vinculada a la lucha contra el narcotráfico. “El tema migratorio es muy importante en la agenda del presidente Trump y creo que se va a abordar con el presidente Asfura, junto al tema de seguridad”, añadió.



Acciones concretas