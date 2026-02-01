Nasry Asfura tiene en agenda reunión con el presidente Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura tiene en agenda una reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó una fuente del Gobierno, pero aún no existe una fecha definida para el encuentro.
Según la misma fuente, la cita podría realizarse en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, aunque el formato y el momento dependen de la coordinación bilateral.
La fuente añadió que se trata de una intención aún sin confirmación pública.
Otros medios han reportado que el acercamiento se perfila para febrero y que el escenario sería Mar-a-Lago, sin que hasta ahora se oficialice una convocatoria.
La reunión, de concretarse, buscaría tratar temas de interés común y reforzar la relación entre ambos países, en momentos en que la nueva administración hondureña define su agenda externa tras la toma de posesión del 27 de enero.
El Gobierno dijo que informará cuando se confirmen lugar y fecha más adelante.
El pasado 12 de enero, Asfura, antes de tomar posesión como presidente de Honduras, tuvo una reunión de alto nivel con Marco Rubio, secretario de Estado de EUA, en donde abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación en materia de seguridad y la alianza económica entre ambas naciones.