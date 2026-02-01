"Fuera ICE": El discurso de Bad Bunny tras ganar el Grammy a Mejor álbum de música urbana

Los Ángeles, Estados Unidos.- Bad Bunny recibió el Grammy a Mejor álbum de música urbana por "Debí tirar más fotos" y transformó su discurso de agradecimiento en una declaración política contra las redadas migratorias que sacuden a Estados Unidos. El cantante puertorriqueño subió al escenario del Crypto.com Arena en Los Ángeles para recoger su segundo gramófono de la noche y pronunció con firmeza las palabras ICE Out ("Fuera ICE"), en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense. La frase resonó en el auditorio como un llamado directo contra las operaciones federales que han generado controversia en ciudades como Mineápolis. "No somos salvajes, no somos animales. Somos humanos", declaró el artista ante la audiencia global que seguía la 68 edición de los premios. Sus palabras adquirieron peso en un momento donde la comunidad latina enfrenta una escalada de acciones migratorias que han dividido a familias y generado protestas en múltiples estados del país.

El intérprete de "Tití me preguntó" eligió un mensaje de resistencia pacífica para su intervención. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Sé que es difícil no odiar en estos tiempos. Estaba pensando que a veces nos sentimos contaminados. Pero el odio es lo que les da más poder. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor", expresó con voz pausada mientras sostenía el gramófono dorado. Bad Bunny profundizó en su llamado a la unidad y enfatizó que la lucha de la comunidad migrante debe mantenerse alejada del resentimiento. "Tenemos que ser distintos. En nuestra lucha tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente, a nuestras familias y esa es la forma de hacerlo con amor, no lo olvidemos", añadió antes de agradecer nuevamente a Dios y a la Academia de la Grabación.

El artista de 31 años entró en la historia como el primer músico de habla hispana nominado simultáneamente en las categorías de Mejor canción, Mejor grabación y Mejor álbum del año por su trabajo "Debí tirar más fotos", un proyecto que fusiona la plena tradicional puertorriqueña con sonoridades contemporáneas. La protesta de Bad Bunny se sumó a un movimiento visible que comenzó horas antes en la alfombra roja. Billie Eilish, Justin Bieber, Hailey Bieber, Kehlani y la compositora Amy Allen desfilaron ante las cámaras portando prendedores en blanco y negro con la inscripción "ICE Out". Los pequeños pins se han convertido en un símbolo de resistencia tras los incidentes ocurridos durante manifestaciones contra las redadas en Mineápolis, donde los activistas Renée Good y Alex Pretti perdieron la vida mientras protestaban contra las acciones de los agentes federales.