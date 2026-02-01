Billie Eilish y Justin Bieber protestan contra el ICE en los Grammys 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Billie Eilish, Justin Bieber y Hailey Bieber desfilaron por la alfombra roja de la 68 edición de los premios Grammy portando un prendedor en blanco y negro con el mensaje: ICE Out ("Fuera ICE"). La protesta visual buscaba denunciar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras las recientes redadas en Mineápolis. La cantante californiana de 23 años lucía el distintivo en su atuendo, al igual que el matrimonio Bieber, quienes se sumaron a una manifestación que ganó fuerza durante la temporada de premios.

El mensaje adquiere mayor relevancia tras la muerte de Renée Good y Alex Pretti, dos manifestantes que protestaban contra las operaciones migratorias en Minnesota. Las redadas ejecutadas por agentes federales en esa ciudad generaron una ola de protestas que ahora encuentra eco en la industria del entretenimiento. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Kehlani y la compositora Amy Allen también se unieron al gesto durante su llegada a la ceremonia. Los prendedores forman parte de una iniciativa coordinada por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos, según reportó The Hollywood Reporter. El movimiento comenzó durante la ceremonia de los Globos de Oro y se expandió rápidamente entre figuras públicas del espectáculo. La campaña busca presionar para que se revisen las políticas migratorias y se detengan las operaciones que han generado controversia en distintas ciudades del país. La gala de los Grammys se desarrolló con el rapero Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve menciones. El californiano compite en las categorías principales de los galardones más prestigiosos de la industria musical estadounidense. La presencia de los pins en una ceremonia de esta magnitud amplifica el alcance de la protesta. Los Grammys congregan a millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiendo la alfombra roja en un espacio donde los artistas pueden posicionarse frente a temas sociales y políticos.

Las declaraciones públicas de Eilish sobre justicia social han sido consistentes a lo largo de su carrera. La intérprete de Bad Guy ha utilizado su plataforma para abordar temas como el cambio climático, la salud mental y ahora las políticas migratorias. Bieber, por su parte, ha incrementado su participación en causas sociales durante los últimos años. El canadiense naturalizado estadounidense se ha pronunciado anteriormente sobre temas de derechos civiles y equidad racial.

