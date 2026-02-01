Premios Grammy 2026: lista de quiénes son los ganadores

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una nueva edición de los premios Grammy se celebró este 1 de febrero, dejando muchas sorpresas al anunciar a los ganadores.
Cantantes, músicos y profesionales de distintos géneros se reunieron para celebrar la tradicional premiere, una gala previa en la que se anunciaron los primeros ganadores de la edición 68 de los galardones más importantes de la música.
Natalia Lafourcade se llevó el gramófono a Mejor Álbum de Pop Latino por Cancionera; CA7RIEL & Paco Amoroso ganaron Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa por PAPOTA; mientras que Gloria Estefan obtuvo el galardón a Mejor Álbum Latino Tropical por Raíces.
Lista de los ganadores de los Grammys 2026 a medida que se anuncian durante la transmisión:
Mejor Álbum de Pop Latino
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
Tropicoqueta – Karol G
Cancionera – Natalia Lafourcade – GANADORA
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor interpretación de música global
EoO – Bad Bunny – GANADOR
Cantando en el Camino – Ciro Hurtado
Jerusalema – Angélique Kidjo
Inmigrante y Que – Yeisy Rojas
Shrini’s Dream – Live – Shakti
Daybreak – Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar
Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino
Genes Rebeldes – Aterciopelados
Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso – GANADOR
Algorhythm – Los Wizzards
Novela – Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluye Tejano)
Mala Mía – Fuerza Regida, Grupo Frontera
Y Lo Que Viene – Grupo Frontera
Sin Rodeos – Paola Jara
Palabra De To’s (Seca) – Carín León – GANADOR
Bobby Pulido & Friends: Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) – Bobby Pulido
Mejor Álbum Tropical Latino
Fotografías – Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
Raíces – Gloria Estefan – GANADORA
Clásicos 1.0 – Grupo Niche
Bingo – Alain Pérez
Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande – GANADORAS
Golden – HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami
Gabriela – Katseye
APT. – Rosé y Bruno Mars
30 for 30 – SZA con Kendrick Lamar
Mejor Canción Rock
SABLE, fABLE – Bon Iver
Songs Of A Lost World – The Cure – GANADOR
DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
moisturizer – Wet Leg
Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Grabación de Dance Pop
Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco
Abracadabra – Lady Gaga – GANADORA
Midnight Sun – Zara Larsson
Just Keep Watching (F1) – Tate McRae
Illegal – PinkPantheress
Mejor Actuación Rock
As Alive As You Need Me To Be – Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails) – GANADORA
Caramel – Vessel1 & Vessel2 (Sleep Token)
Glum – Daniel James & Hayley Williams (Hayley Williams)
NEVER ENOUGH – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates (Turnstile)
Zombie – Dominic Harrison & Matt Schwartz (YUNGBLUD)
Mejor Compositor del Año – No Clásico
U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers
The Emptiness Machine – Linkin Park
NEVER ENOUGH – Turnstile
Mirtazapine – Hayley Williams
Changes (Live From Villa Park: Back To The Beginning) – YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – GANADOR
Mejor Interpretación de Música Alternativa
Everything Is Peaceful Love – Bon Iver
Alone – The Cure – GANADORA
Parachute – Hayley Williams
Seein’ Stars – Turnstile
Mangetout – Wet Leg
Mejor Interpretación R&B
It Depends – Chris Brown feat. Bryson Tiller
Yukon – Justin Bieber
Folded – Kehlani – GANADORA
Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas
Heart of a Woman – Summer Walker