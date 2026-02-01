  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Premios Grammy 2026: lista de quiénes son los ganadores

Aquí te presentamos el listado completo de nominados y ganadores de los Grammy 2026 hasta ahora, con los artistas que han destacado en cada categoría

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 18:42
Premios Grammy 2026: lista de quiénes son los ganadores

Nominados y ganadores hasta el momento, desde pop latino y música mexicana hasta rock, R&B y más

 Foto: Agencia EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una nueva edición de los premios Grammy se celebró este 1 de febrero, dejando muchas sorpresas al anunciar a los ganadores.

Cantantes, músicos y profesionales de distintos géneros se reunieron para celebrar la tradicional premiere, una gala previa en la que se anunciaron los primeros ganadores de la edición 68 de los galardones más importantes de la música.

Natalia Lafourcade gana el Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino con “Cancionera”

Natalia Lafourcade se llevó el gramófono a Mejor Álbum de Pop Latino por Cancionera; CA7RIEL & Paco Amoroso ganaron Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa por PAPOTA; mientras que Gloria Estefan obtuvo el galardón a Mejor Álbum Latino Tropical por Raíces.

Lista de los ganadores de los Grammys 2026 a medida que se anuncian durante la transmisión:

Carín León gana el Grammy 2026 por “Mejor Álbum de Música Mexicana"

Mejor Álbum de Pop Latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade – GANADORA

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor interpretación de música global

EoO – Bad Bunny – GANADOR

Cantando en el Camino – Ciro Hurtado

Jerusalema – Angélique Kidjo

Inmigrante y Que – Yeisy Rojas

Shrini’s Dream – Live – Shakti

Daybreak – Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

Genes Rebeldes – Aterciopelados

Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso – GANADOR

Algorhythm – Los Wizzards

Novela – Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluye Tejano)

Mala Mía – Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene – Grupo Frontera

Sin Rodeos – Paola Jara

Palabra De To’s (Seca) – Carín León – GANADOR

Bobby Pulido & Friends: Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) – Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino

Fotografías – Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Raíces – Gloria Estefan – GANADORA

Clásicos 1.0 – Grupo Niche

Bingo – Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande – GANADORAS

Golden – HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami

Gabriela – Katseye

APT. – Rosé y Bruno Mars

30 for 30 – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Canción Rock

SABLE, fABLE – Bon Iver

Songs Of A Lost World – The Cure – GANADOR

DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

moisturizer – Wet Leg

Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Grabación de Dance Pop

Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco

Abracadabra – Lady Gaga – GANADORA

Midnight Sun – Zara Larsson

Just Keep Watching (F1) – Tate McRae

Illegal – PinkPantheress

Mejor Actuación Rock

As Alive As You Need Me To Be – Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails) – GANADORA

Caramel – Vessel1 & Vessel2 (Sleep Token)

Glum – Daniel James & Hayley Williams (Hayley Williams)

NEVER ENOUGH – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates (Turnstile)

Zombie – Dominic Harrison & Matt Schwartz (YUNGBLUD)

Mejor Compositor del Año – No Clásico

U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers

The Emptiness Machine – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile

Mirtazapine – Hayley Williams

Changes (Live From Villa Park: Back To The Beginning) – YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – GANADOR

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Everything Is Peaceful Love – Bon Iver

Alone – The Cure – GANADORA

Parachute – Hayley Williams

Seein’ Stars – Turnstile

Mangetout – Wet Leg

Mejor Interpretación R&B

It Depends – Chris Brown feat. Bryson Tiller

Yukon – Justin Bieber

Folded – Kehlani – GANADORA

Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas

Heart of a Woman – Summer Walker

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias