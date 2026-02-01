Premios Grammy 2026: lista de quiénes son los ganadores

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una nueva edición de los premios Grammy se celebró este 1 de febrero, dejando muchas sorpresas al anunciar a los ganadores.

Cantantes, músicos y profesionales de distintos géneros se reunieron para celebrar la tradicional premiere, una gala previa en la que se anunciaron los primeros ganadores de la edición 68 de los galardones más importantes de la música.