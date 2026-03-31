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Banda que estuvo con Daddy Yankee sorprende en juego de Honduras y el Chucky peruano

Las selecciones de Honduras y Perú están bien representados para el juego que se disputa en Leganés, Madrid. Gran ambiente en la previa.

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 11:07
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Las selecciones de Honduras y Perú están bien representados para el juego que se disputa en Leganés, Madrid. Gran ambiente en la previa.

 Fotos: Mario Figueroa y Eduardo Solano
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La selección de Honduras viajó a España para un amistoso ante Perú, pero los miles de catrachos que residen en dicho paíse han hecho sentir.
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Varias chicas hondureñas sacaron sus dotes de palillonas para hacer lo que es un fiesta deportiva afuera del estadio antes del partido amistoso.
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Los peruanos y hondureños compartieron en la previa, claro, ambos quieren ganar. ¡Que sea una verdadera fiesta en España!
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Este chico hizo todo lo posible para que su padre lo llevara al estadio al partido de Honduras ante Perú, su papá cumplió, espera llevarse la camisa de Luis Palma.
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Mario Figueroa y Eduardo Solano, periodistas enviados por Grupo Opsa para el partido amistoso de Honduras ante Perú en España.
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La Banda Honduras 504, quienes estuvieron junto a Daddy Yankee y Bizarrap en el show de medio tiempo del juego de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu, se encargaron de poner el ambiente ante del amistoso entre Honduras y Perú
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Esta familia llegaron al amistoso de Honduras ante Perú. Son se Danlí, El Paraíso.
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La belleza no podía faltar para este encuentro y Honduras está bien representado.
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Un gran número de aficionados peruanos se hicieron presentes al estadio Ontime Butarque para este encuentro amistos, el cual será el noveno entre estas selecciones.
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Muchas familias se vieron llegar el escenario deportivo, querían vivir una bonita experiencia.
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La belleza peruana de igual forma no falto, esta linda chica se robó muchas miradas afuera del estadio Ontime Butarque
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También los peruanos pusieron mucho ritmo en la previa del partido
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El Chucky peruano. Aficionado inca sorprendió a muchos al llegar vestido de esta forma al estadio.
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Esta chicas forman parte de la Banda Honduras 504 en Madrid, España.
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En las gradas del estadio Ontime Butarque se vivirá una bonita fiesta deportiva para este encuentro entre Honduras y Perú.
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Así es el estadio Ontime Butarque, casa del CD Leganés, de la segunda división del fútbol español.
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