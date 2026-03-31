Banda que estuvo con Daddy Yankee sorprende en juego de Honduras y el Chucky peruano

Las selecciones de Honduras y Perú están bien representados para el juego que se disputa en Leganés, Madrid. Gran ambiente en la previa.
La selección de Honduras viajó a España para un amistoso ante Perú, pero los miles de catrachos que residen en dicho paíse han hecho sentir.
Varias chicas hondureñas sacaron sus dotes de palillonas para hacer lo que es un fiesta deportiva afuera del estadio antes del partido amistoso.
Los peruanos y hondureños compartieron en la previa, claro, ambos quieren ganar. ¡Que sea una verdadera fiesta en España!
Este chico hizo todo lo posible para que su padre lo llevara al estadio al partido de Honduras ante Perú, su papá cumplió, espera llevarse la camisa de Luis Palma.
Mario Figueroa y Eduardo Solano, periodistas enviados por Grupo Opsa para el partido amistoso de Honduras ante Perú en España.
La Banda Honduras 504, quienes estuvieron junto a Daddy Yankee y Bizarrap en el show de medio tiempo del juego de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu, se encargaron de poner el ambiente ante del amistoso entre Honduras y Perú
Esta familia llegaron al amistoso de Honduras ante Perú. Son se Danlí, El Paraíso.
La belleza no podía faltar para este encuentro y Honduras está bien representado.
Un gran número de aficionados peruanos se hicieron presentes al estadio Ontime Butarque para este encuentro amistos, el cual será el noveno entre estas selecciones.
Muchas familias se vieron llegar el escenario deportivo, querían vivir una bonita experiencia.
La belleza peruana de igual forma no falto, esta linda chica se robó muchas miradas afuera del estadio Ontime Butarque
También los peruanos pusieron mucho ritmo en la previa del partido
El Chucky peruano. Aficionado inca sorprendió a muchos al llegar vestido de esta forma al estadio.
Esta chicas forman parte de la Banda Honduras 504 en Madrid, España.
En las gradas del estadio Ontime Butarque se vivirá una bonita fiesta deportiva para este encuentro entre Honduras y Perú.
Así es el estadio Ontime Butarque, casa del CD Leganés, de la segunda división del fútbol español.