Colegio de Enfermeras anuncia asambleas informativas tras denunciar despidos

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Enfermeras de Honduras anunció la realización de asambleas informativas a nivel nacional como medida de presión ante la falta de diálogo con las autoridades y recientes despidos en el sistema de salud.
Representantes del gremio denunciaron que no han sido convocados a conversaciones, pese a que previamente se les había garantizado estabilidad laboral.
“Hasta este momento no hemos tenido diálogo con las autoridades, antes sí y por eso nos sorprendemos ante los despidos. Ayer despidieron a 11 compañeras del Hospital San Felipe y cuando nos reunimos con la designada presidencial y el subsecretario Midence nos garantizaron la estabilidad laboral y ahora no entendemos la situación”, manifestaron.
Asimismo, señalaron irregularidades en los procesos de contratación dentro de la Secretaría de Salud (Sesal), asegurando que desde hace más de una década no se realizan concursos formales.
“Desde hace 16 años no tenemos concurso, han sido nombramientos irregulares porque la misma Secretaría no los ha realizado. Las compañeras tienen entre tres y cinco años laborando, no son nombramientos recientes”, explicaron.
El gremio advirtió que las asambleas forman parte de una serie de acciones para ser escuchados por las autoridades, ante lo que consideran falta de respuesta institucional.
“Las asambleas serían parte de las acciones. Desde ayer hicimos pública la denuncia y pese a que las autoridades tienen los contactos, no se han acercado, entonces buscaremos presiones para ser escuchados”, concluyeron.
Las enfermeras no descartan intensificar las medidas en los próximos días si no se instala un espacio de diálogo que permita abordar sus demandas laborales.