Colegio de Enfermeras anuncia asambleas informativas tras denunciar despidos

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Enfermeras de Honduras anunció la realización de asambleas informativas a nivel nacional como medida de presión ante la falta de diálogo con las autoridades y recientes despidos en el sistema de salud.

Representantes del gremio denunciaron que no han sido convocados a conversaciones, pese a que previamente se les había garantizado estabilidad laboral.

“Hasta este momento no hemos tenido diálogo con las autoridades, antes sí y por eso nos sorprendemos ante los despidos. Ayer despidieron a 11 compañeras del Hospital San Felipe y cuando nos reunimos con la designada presidencial y el subsecretario Midence nos garantizaron la estabilidad laboral y ahora no entendemos la situación”, manifestaron.