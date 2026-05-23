“Esa palma pareciera estar maldita”: relato de vecino tras brutal masacre en Colón

Varias familias están de luto tras la sangrienta masacre registrada en Rigores, Colón, donde vecinos aún relatan lo vivido ese día, recalcando que el lugar donde ocurrió este crimen ha sido una tierra “maldita” tras varias tragedias.
El hecho ocurrió la madrugada del jueves hombres armados y vestidos con uniformes policiales llegaron a la finca cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana en la aldea de Rigores, del municipio de Trujillo, situada en el departamento de Colón.
El conflicto se originó presuntamente tras la venta de tierras a grandes empresarios agrícolas, unas propiedades que en la actualidad reclaman las nuevas generaciones de campesinos.
Según las autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado por la infiltración de grupos criminales, políticos y del narcotráfico.
Todo ocurrió dentro de una galera donde funcionaba la iglesia “Tierra Prometida”, ubicada en el interior de una finca de palma africana, la cual vecinos consideran como “maldita”.
"Esa palma pareciera estar maldita, nos ha traído muchas tragedias, hemos perdido a muchos amigos y familiares por el problema de la tierra", afirmó uno de los vecinos.
El comerciante Saúl Pineda expresó a EFE que el conflicto en el Bajo Aguán, una de las mejores regiones agrícolas del país centroamericano, es "por asuntos de invasiones de tierras y en esas invasiones hay plantaciones de fruta".
"Aquí lo que se está peleando son productos de la palma africana", añadió Pineda, quien además considera que las autoridades deben tomar control y actuar pronto contra los responsables de la masacre.
Las labores de levantamiento e identificación de los cadáveres se han visto obstaculizadas, pues “la escena criminal ya había sido modificada, debido a que los cuerpos fueron retirados del lugar por supuestos familiares”, señaló la Fiscalía. Sin embargo, luego se confirmó que se trataba de 20 personas muertas.
La Fiscalía aseguró que este crimen "no quedará en la impunidad" y se agotarán todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos en esta conflictiva zona del departamento de Colón, donde hay varias disputas por la tenencia de la tierra.