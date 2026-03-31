SIT afirma que ya reparó 90% de los baches en rutas clave de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- De cara a la Semana Santa, período en el que miles de personas se movilizan a lo largo del país, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que ha reducido en un 90% la presencia de baches en los tramos intervenidos desde el inicio del proyecto de rehabilitación vial. Cada año, familias provenientes de las principales ciudades, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, se desplazan tanto en vehículos particulares como en transporte público hacia pueblos, aldeas y caseríos, además de diversos destinos turísticos, entre ellos playas y áreas naturales.

Según el Instituto Hondureño de Turismo, este movimiento masivo generará una derrama económica estimada en alrededor de 1,000 millones de lempiras. Sin embargo, detrás de este dinamismo económico existe un factor clave: el estado de la red vial, determinante para prevenir accidentes, reducir retrasos y evitar gastos adicionales en combustible.

Avances

El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, aseguró que se han intervenido 1,000 kilómetros de la red vial nacional mediante el decreto de emergencia vial publicado el 12 de febrero en el diario oficial La Gaceta. En esta primera etapa, que cubre seis regiones de Honduras y abarca unos 1,000 kilómetros, se reporta un avance del 70% con una inversión de 300 millones de lempiras, de un total de 800 millones de lempiras que se invertirán en el programa de bacheo, reportó la SIT. “Hoy podemos decir que hemos superado la meta inicial. Hemos intervenido 1,000 kilómetros y reducido en un 90% los baches en las carreteras trabajadas respecto a como estaban” hace más de un mes, afirmó el funcionario.

Uno de los mayores avances se reporta en el Caribe hondureño, donde tramos como La Barca–La Ceiba y San Pedro Sula–La Ceiba presentan condiciones cercanas al 100% de mejora, según lo destacó el entrevistado. Agregó que “todo el Corredor Turístico ya no tiene baches y este comprende desde San Pedro Sula hasta llegar a Trujillo”. El sector de Corinto, en Omoa, Cortés, reporta progresos significativos, mientras que en el sur del país los trabajos avanzan desde Choluteca hacia distintos ramales fronterizos y productivos.

Rutas intervenidas

Honduras cuenta con una red vial de aproximadamente 19,000 kilómetros, de los cuales apenas entre 2,600 y 2,700 kilómetros están pavimentados, “lo que refleja el desafío histórico en mantenimiento y construcción de carreteras en Honduras”, explicó el ministro de la SIT. El funcionario detalló que gran parte de las carreteras pavimentadas son de asfalto y presentan deterioro por falta de mantenimiento, mientras que las nuevas vías de concreto hidráulico se mantienen en mejores condiciones. Ante este panorama, “lanzamos un programa de emergencia para intervenir los 2,700 kilómetros pavimentados con limpieza, recuperación de derechos de vía y bacheo rápido para mejorar la seguridad vial”, afirmó el entrevistado a EL HERALDO. La prioridad inmediata se centra en el corredor turístico debido a la alta afluencia de viajeros durante la Semana Santa, especialmente en rutas hacia el litoral atlántico del país. “Estamos priorizando el corredor turístico que va desde El Progreso hasta Puerto Castilla, por la alta movilización de veraneantes en esta temporada”, indicó el entrevistado. Además, se ejecutan trabajos en la Ruta Nacional 20, que conecta la CA-5 con la CA-4 y atraviesa el departamento de Santa Bárbara, una vía importante para el comercio interno. En el occidente, las labores incluyen accesos desde aduanas estratégicas como El Poy, Agua Caliente y El Florido, que conectan con Ocotepeque, Copán y San Pedro Sula.

“Se está dando mantenimiento al corredor que conecta Corinto con Puerto Cortés, una ruta esencial para la economía nacional”, detalló Ehrler. En el sur, los trabajos abarcan las carreteras que conducen hacia Guasaule, mientras que en el oriente se intervienen rutas hacia la frontera con Nicaragua, en Las Manos.

Intervención preventiva

Las intervenciones incluyen bacheo preventivo con el objetivo de garantizar condiciones seguras para turistas nacionales y extranjeros durante la temporada alta. “Hoy podemos decir que hemos superado la meta inicial, con 1,000 kilómetros intervenidos, lo que representa un avance significativo en poco más de un mes”, aseguró el ministro de la SIT. Agregó que “estamos mejorando tramos como Cucuyagua–Santa Rosa de Copán, que estaban bastante deteriorados y hoy muestran avances visibles”, sostuvo. En la región central del país, la SIT trabaja desde La Paz hasta Gracias, Lempira, incluyendo diversos ramales que conectan comunidades rurales, detalló Ehrler. “En el departamento de Colón estamos trabajando en ambos márgenes, desde Sico y Sinaí hasta Corocito y Trujillo, fortaleciendo la conectividad regional”, indicó. También se ejecuta mantenimiento en el corredor agrícola desde Trujillo hasta Ilanga, pasando por Bonito Oriental, impulsando la actividad productiva, agregó el funcionario. Las autoridades confirmaron que las labores se suspendieron temporalmente durante Semana Santa, desde el sábado 27 de marzo, y se reiniciarán las labores el lunes 6 de abril.

Alivio necesario

Como parte de la continuidad de los trabajos de rehabilitación vial ejecutados a nivel nacional, alcaldes de diferentes municipios coincidieron en que las intervenciones representan un alivio necesario ante el deterioro acumulado en la red carretera.

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, señaló que, aunque las acciones actuales son importantes, aún queda mucho por hacer para garantizar condiciones óptimas de circulación en las principales rutas del país.

“Las reparaciones de emergencia son un paliativo, considerando que las calles están bastante dañadas, especialmente en rutas importantes del país. Un trabajo de bacheo y recuperación es sumamente importante”, manifestó el entrevistado. Su municipio, explicó Miranda, forma parte de los tramos priorizados dentro del plan de emergencia, por lo que mantienen expectativas de mejoras en esta la Semana Santa. El alcalde también detalló algunos de los puntos más afectados que requieren atención inmediata: “El tramo viniendo del norte, es decir, desde Puerto Cortés hacia la ciudad, donde hay un sector del bulevar de cuatro carriles que quedó inconcluso”, precisó. Por su parte, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, destacó que ya se reportan avances significativos en varias rutas intermunicipales, lo que comienza a mejorar la movilidad en el Valle de Sula.