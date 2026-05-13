Congreso Nacional aprueba ascenso de siete coroneles y deja por fuera a dos

EL HERALDO Plus adelantó que el Congreso Nacional premiaría con ascensos a varios oficiales que atentaron contra la democracia en las elecciones de 2025, pero también reveló que dos de ellos quedarían fuera

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 18:32
Congreso Nacional aprueba ascenso de siete coroneles y deja por fuera a dos

Muchos de los coroneles que lograron su ascenso son cercanos a Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, señalado de atentar contra la democracia en las elecciones primarias y generales de 2025.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles el ascenso de siete coroneles, pero dejó a dos fuera de la lista, justo como adelantó EL HERALDO Plus.

Los coroneles ascendidos a generales de brigada fueron José Rodimiro Murillo Aguilar, Otto Fabricio Mejía Hércules, Marco Alexander Lanza Ávila, Walter Danilo Hernández Carvajal, Luis Alonzo Rosales Cardoza, Miguel Maldonado Castro, así como Othoniel Gross Castillo.

También ascendieron al general de brigada, Héctor Benjamín Valerio Ardón, a general de división. Él fue el único ascendido a ese grado. Las Fuerzas Armadas ya tienen lista la ceremonia de cambio de rango para este jueves 14 de mayo.

EL HERALDO Plus denunció que el Congreso premiaría esta semana con ascenso a varios oficiales, pese a ser protagonistas de actos que atentaron contra la democracia hondureña y ataques sistemáticos a la prensa nacional.

También adelantó que serían cuatro oficiales los que quedarían fuera de la lista, dos capitanes y dos coroneles.Uno de los coroneles era Erwin Roberto Lara Franco, exdirector de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, a quien el Ministerio Público investiga por atentar contra la libertad de expresión al calificar en una publicación del periódico digital militar como “sicarios de la información” a periodistas.

En la publicación del pasado 11 de mayo, este equipo confirmó que Lara Franco y otros tres oficiales no serían ascendidos por su participación en los hechos de las elecciones primarias y generales del 2025, así como por tener cuentas pendientes con la justicia, luego de una investigación en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Incluso, EL HERALDO Plus reveló que en la Comisión de Defensa y Soberanía, integrada por 17 diputados, hubo cierta oposición al ascenso de Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayo Conjunto (EMC), al grado de general de división, así como contra Othoniel Gross Castillo al rango de general de brigada, pero al final se les aprobó.

Este grupo es conocido como los "illuminati" (los iluminados), porque “son una facción de la 29 promoción, que liderados por Ramiro Muñoz Bonilla y Roosevelt Hernández —de la 29 y 27 promoción, respectivamente— desde el 2021 trabajaron conjuntamente con un delincuente que estaba preso y con un asesor presidencial amnistiado para configurar una nueva línea dentro de las Fuerzas Armadas que respondieran a los intereses de Libre”, respondió un alto oficial consultado sobre el por qué de ese nombre.

El grupo, integrado por Valerio Ardón, de la 29 promoción; Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Alexander Lanza Ávila, Miguel Maldonado Castro, Walter Danilo Hernández Carvajal, Erwin Roberto Lara Franco, Othoniel Gross Castillo, Fabricio Mejía Hércules, José Roberto Navarro Tábora, es estrechamente vinculado a Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, señalado de atentar contra la democracia en las elecciones de 2025.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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