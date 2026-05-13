Congreso Nacional aprueba ascenso de siete coroneles y deja por fuera a dos

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles el ascenso de siete coroneles, pero dejó a dos fuera de la lista, justo como adelantó EL HERALDO Plus.

Los coroneles ascendidos a generales de brigada fueron José Rodimiro Murillo Aguilar, Otto Fabricio Mejía Hércules, Marco Alexander Lanza Ávila, Walter Danilo Hernández Carvajal, Luis Alonzo Rosales Cardoza, Miguel Maldonado Castro, así como Othoniel Gross Castillo.

También ascendieron al general de brigada, Héctor Benjamín Valerio Ardón, a general de división. Él fue el único ascendido a ese grado. Las Fuerzas Armadas ya tienen lista la ceremonia de cambio de rango para este jueves 14 de mayo.

EL HERALDO Plus denunció que el Congreso premiaría esta semana con ascenso a varios oficiales, pese a ser protagonistas de actos que atentaron contra la democracia hondureña y ataques sistemáticos a la prensa nacional.

También adelantó que serían cuatro oficiales los que quedarían fuera de la lista, dos capitanes y dos coroneles.Uno de los coroneles era Erwin Roberto Lara Franco, exdirector de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, a quien el Ministerio Público investiga por atentar contra la libertad de expresión al calificar en una publicación del periódico digital militar como “sicarios de la información” a periodistas.

En la publicación del pasado 11 de mayo, este equipo confirmó que Lara Franco y otros tres oficiales no serían ascendidos por su participación en los hechos de las elecciones primarias y generales del 2025, así como por tener cuentas pendientes con la justicia, luego de una investigación en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).