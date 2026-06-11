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Exdiputado Víctor Romero se declara inocente

El exdiputado enfrenta los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y asociación para delinquir

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 05:29
Exdiputado Víctor Romero se declara inocente

Víctor Hugo Romero fue diputado suplente de Isis Cuéllar.

 Edwin Ordóñez

San Pedro Sula, Honduras.- Víctor Hugo Romero Chinchilla, exdiputado suplente de Isis Cuéllar, del Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró ayer ser inocente de los delitos que le imputa al Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia inicial en su contra.

Romero Chinchilla se enfrenta a acusaciones por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y asociación para delinquir junto a Andrés Ramos, Emérito Carbajal y Nelson Melgar .

Durante su comparecencia ante los tribunales, el exdiputado negó cualquier vínculo con los hechos que se le atribuyen. “Somos inocentes”, expresado de forma contundente al ser consultado por los medios de comunicación.

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Manifestó confianza en el sistema de justicia hondureño y pidió que el proceso se desarrollara con apego a derecho. “La justicia de Honduras es muy buena”, afirmó el exfuncionario, quien además rechazó que el caso esté relacionado con venganzas personales o motivaciones políticas. “No, para nada.

Pues no sabemos, tenemos que ver ahorita en la primera audiencia. No me dedico a eso. Ignoro todo”, afirmó.

En este caso, el Ministerio Público asegura tener una amplia carga probatoria documental y pericial, incluyendo análisis de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente que implican a los encausados ​​en el delito que les imputan.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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