Exdiputado Víctor Romero se declara inocente

San Pedro Sula, Honduras.- Víctor Hugo Romero Chinchilla, exdiputado suplente de Isis Cuéllar, del Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró ayer ser inocente de los delitos que le imputa al Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia inicial en su contra.

Romero Chinchilla se enfrenta a acusaciones por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y asociación para delinquir junto a Andrés Ramos, Emérito Carbajal y Nelson Melgar .

Durante su comparecencia ante los tribunales, el exdiputado negó cualquier vínculo con los hechos que se le atribuyen. “Somos inocentes”, expresado de forma contundente al ser consultado por los medios de comunicación.