Fuego voraz arrasa con 45,000 hectáreas en España y obliga a evacuar a miles de personas

En lo que va de año ya hay 130,000 hectáreas quemadas por los incendios, ha señalado Sánchez, que ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática. El rey sigue este sábado la evolución de los incendios y durante el día ha mantenido conversaciones con una decena de alcaldes de municipios afectados de la Comunidad de Madrid.