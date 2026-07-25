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Maratón provocará cambios en la circulación este domingo en Tegucigalpa

La AMDC informó que una maratón provocará modificaciones temporales en la circulación vehicular este domingo entre las 5:30 a. m. y las 8:00 a. m., aunque no habrá cierres totales de calles

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 14:25
Maratón provocará cambios en la circulación este domingo en Tegucigalpa

La AMDC aclaró que no habrá cierres totales de vías, por lo que la circulación permanecerá habilitada durante el desarrollo del evento.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que este domingo 26 de julio se desarrollará un evento deportivo que modificará temporalmente la circulación vehicular en varios sectores de Tegucigalpa.

Según la comuna, la actividad se realizará entre las 5:30 y las 8:00 de la mañana. Aparentemente, corresponde a una maratón que recorrerá distintas calles y bulevares de la capital.

El recorrido iniciará en las oficinas principales de Banco Ficohsa, continuará por el paseo Tres Caminos, bulevar Suyapa y el bulevar San Juan Bosco.

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También abarcará la colonia Payaquí y el bulevar Juan Pablo II, para regresar al punto de partida.

La AMDC aclaró que no habrá cierres totales de vías, por lo que la circulación permanecerá habilitada durante el desarrollo del evento.

No obstante, las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal encargado de la regulación vial para evitar incidentes.

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Asimismo, sugirieron a quienes acostumbran circular por estos sectores tomar en cuenta el horario de la actividad y prever posibles demoras en el tránsito.

La comuna indicó que las medidas buscan facilitar el desarrollo de la competencia deportiva sin suspender completamente el flujo vehicular en estas importantes zonas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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