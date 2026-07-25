Maratón provocará cambios en la circulación este domingo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que este domingo 26 de julio se desarrollará un evento deportivo que modificará temporalmente la circulación vehicular en varios sectores de Tegucigalpa.

Según la comuna, la actividad se realizará entre las 5:30 y las 8:00 de la mañana. Aparentemente, corresponde a una maratón que recorrerá distintas calles y bulevares de la capital.

El recorrido iniciará en las oficinas principales de Banco Ficohsa, continuará por el paseo Tres Caminos, bulevar Suyapa y el bulevar San Juan Bosco.