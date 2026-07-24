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Color, cultura y reforestación: Así cierran los héroes ecológicos la Semana 9

Gimnasiada rítmica, homenaje a Lempira y reforestación masiva en el cerro Juana Laítez marcaron una jornada vibrante para los Comités Ambientales

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 16:28
Color, cultura y reforestación: Así cierran los héroes ecológicos la Semana 9
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Los alumnos de las Escuelas Amigables con el Ambiente avanzaron a paso firme hacia el cerro Juana Laínez para protagonizar la jornada de reforestación de la Semana 9 y reafirmar el compromiso de devolverle el aire limpio al Distrito Central.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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La Compañía Distribuidora (Codis) llevó pintura y creatividad a las escuelas para enmarcar los rostros de la defensa ambiental.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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Durante la semana, los escolares se activaron físicamente para reforzar mensajes sobre mejorar el entorno para realizar actividad física en espacios libres de contaminación.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Esta alianza entre autoridades municipales y la niñez capitalina asegura que cada árbol sembrado cuente con las condiciones adecuadas para crecer fuerte y devolverle el pulso verde al ecosistema de la ciudad.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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Los estudiantes que integran los Comités Ambientales practicaron su agilidad con el balón y definición frente al arco.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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El CEB Rafael Pineda Ponce #2 celebró a lo grande el Día de Lempira. Penachos elaborados a mano, accesorios autóctonos y atuendos representativos, reforzaron en las aulas el orgullo por las raíces hondureñas y la unión comunitaria que impulsa el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente busca crear espacios donde la camaradería y el trabajo en equipo sean el motor para impulsar hábitos ecológicos en la vida diaria de la niñez.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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Alumnas del CEB Ramón Cálix Figueroa deslumbraron con un colorido show de baile en la Gimnasiada Rítmica del Distrito Educativo #15.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Esta pequeña avanza con determinación por los terrenos del cerro Juana Laínez con una planta en cada mano, reflejando el compromiso directo en la recuperación de las áreas verdes.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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Los valores de disciplina, integración y responsabilidad ambiental fueron inculcados por Codis de una manera entretenida y memorable.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Arco en mano y con la valentía de nuestro señor de la sierra, un pequeño estudiante dramatiza la gesta del Cacique Lempira.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Caras de alegría, risas espontáneas y un ambiente de fiesta se vivieron dentro del CEB Ramón Calix Figueroa.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Genesis Aguilera forma parte del Club Ecológico en el CEB Rafael Pineda Ponce #2 y lució un traje típico apoyado de una canasta de mínimos, guineos, bananos o como prefiera llamarle.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Actividades como el pintacaritas y las presentaciones culturales llenaron de color la Semana 9.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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