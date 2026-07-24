Color, cultura y reforestación: Así cierran los héroes ecológicos la Semana 9

Los alumnos de las Escuelas Amigables con el Ambiente avanzaron a paso firme hacia el cerro Juana Laínez para protagonizar la jornada de reforestación de la Semana 9 y reafirmar el compromiso de devolverle el aire limpio al Distrito Central.
La Compañía Distribuidora (Codis) llevó pintura y creatividad a las escuelas para enmarcar los rostros de la defensa ambiental.
Durante la semana, los escolares se activaron físicamente para reforzar mensajes sobre mejorar el entorno para realizar actividad física en espacios libres de contaminación.
Esta alianza entre autoridades municipales y la niñez capitalina asegura que cada árbol sembrado cuente con las condiciones adecuadas para crecer fuerte y devolverle el pulso verde al ecosistema de la ciudad.
Los estudiantes que integran los Comités Ambientales practicaron su agilidad con el balón y definición frente al arco.
El CEB Rafael Pineda Ponce #2 celebró a lo grande el Día de Lempira. Penachos elaborados a mano, accesorios autóctonos y atuendos representativos, reforzaron en las aulas el orgullo por las raíces hondureñas y la unión comunitaria que impulsa el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente.
El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente busca crear espacios donde la camaradería y el trabajo en equipo sean el motor para impulsar hábitos ecológicos en la vida diaria de la niñez.
Alumnas del CEB Ramón Cálix Figueroa deslumbraron con un colorido show de baile en la Gimnasiada Rítmica del Distrito Educativo #15.
Esta pequeña avanza con determinación por los terrenos del cerro Juana Laínez con una planta en cada mano, reflejando el compromiso directo en la recuperación de las áreas verdes.
Los valores de disciplina, integración y responsabilidad ambiental fueron inculcados por Codis de una manera entretenida y memorable.
Arco en mano y con la valentía de nuestro señor de la sierra, un pequeño estudiante dramatiza la gesta del Cacique Lempira.
Caras de alegría, risas espontáneas y un ambiente de fiesta se vivieron dentro del CEB Ramón Calix Figueroa.
Genesis Aguilera forma parte del Club Ecológico en el CEB Rafael Pineda Ponce #2 y lució un traje típico apoyado de una canasta de mínimos, guineos, bananos o como prefiera llamarle.
Actividades como el pintacaritas y las presentaciones culturales llenaron de color la Semana 9.