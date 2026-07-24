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Cero música reguetón, salsa y más control del tiempo: nuevas reglas para los desfiles del 15 de septiembre

Con el propósito de respetar los horarios y las tradiciones hondureñas, la Secretaría de Educación estableció nuevas reglas para los desfiles patrios 2026 a nivel nacional

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 10:58
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¡Adiós a la música reguetón! La Secretaría de Educación estableció nuevas disposiciones para los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre. Estas son las nuevas medidas que deberán cumplir los centros educativos:

 Foto: Archivo| EL HERALDO
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La prohibición de interpretar reguetón, música urbana, electrónica, salsa y otros géneros durante el recorrido oficial de las bandas estudiantiles son algunas de las nuevas restricciones para los desfiles patrios.

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Angélica Sanders, viceministra de Educación, explicó que la medida busca mantener el carácter cívico de la celebración, por lo que las presentaciones musicales deberán estar vinculadas con las tradiciones hondureñas.

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"Tenemos que entender que el 15 de septiembre hay un objetivo, es nuestra identidad nacional, es una fiesta cívica, por lo tanto, el tipo de música, va a haber un festival a que todos los centros donde no van a poder llevar este tipo de música, no es que no les va a servir lo que entrenaron, pero el 15 de septiembre sí deseamos que nos colaboren", señaló la funcionaria.

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Sanders indicó que las bandas de guerra deberán ajustarse a los lineamientos establecidos y que los centros educativos tendrán otros espacios para presentar diferentes expresiones artísticas que no forman parte del desfile oficial.

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"Aquí en Tegucigalpa va a haber un festival donde van a invitar a todos los centros educativos y ahí van a poder llevar ese tipo de música, pero el 15 de septiembre sí deseamos que nos colaboren", manifestó.

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La funcionaria detalló que las restricciones forman parte de un reglamento que será aplicado a nivel nacional y que incluye normas sobre música, coreografías, participación estudiantil y conducta durante la actividad patriótica.

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Además de las reglas musicales, Educación limitará la participación de centros educativos en los desfiles del Distrito Central. Solo 60 instituciones serán seleccionadas para formar parte del recorrido del 15 de septiembre.

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La Secretaría de Educación también estableció que los centros deberán cumplir con bloques de organización y tiempos definidos para evitar que la actividad se prolongue durante varias horas bajo el sol.

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"El reglamento nos dice el tiempo que debe tomar cada institución para no extender el desfile y evitar que muchos estudiantes tengan que permanecer en horas de la tarde bajo el sol, al igual que los padres de familia esperando el ingreso. Queremos que sea un desfile equitativo", concluyó.

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El reglamento contempla además parámetros para las presentaciones de palillonas, cuadros étnicos y otros elementos que serán evaluados durante la organización del evento cívico.

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"Desde la elaboración de una guía que se compartirá con los directores departamentales, distritales y de centros educativos, donde van todos los parámetros de lo que esperamos en los desfiles patrios", explicó

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