Cero música reguetón, salsa y más control del tiempo: nuevas reglas para los desfiles del 15 de septiembre

"Tenemos que entender que el 15 de septiembre hay un objetivo, es nuestra identidad nacional, es una fiesta cívica, por lo tanto, el tipo de música, va a haber un festival a que todos los centros donde no van a poder llevar este tipo de música, no es que no les va a servir lo que entrenaron, pero el 15 de septiembre sí deseamos que nos colaboren", señaló la funcionaria.