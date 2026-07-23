Amor por la naturaleza: Líderes ecológicos reforestaron el parque Juana Laínez

Los niños de los Clubes Ecológicos del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente se reunieron en el parque cerro Juana Laínez para sembrar árboles, con el apoyo de la Alcaldía Municipal.
Los escolares, motivados por el cuidado del planeta, reforestaron el emblemático parque, uno de los pulmones de la ciudad, en una jornada llena de compromiso.
Los estudiantes bautizaron con nombres a los nuevos árboles que proveerán oxígeno limpio a la ciudad.
Esta labor contó con el apoyo directo del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien compartió con los niños su meta de una capital verde. Lo acompañó su esposa Paola Rubí.
Alumnos, docentes y equipo de diario EL HERALDO compartieron un momento emotivo en su misión de proteger el ambiente con el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente.
Técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) explicaron a los líderes de los Clubes Ecológicos paso a paso cómo sembrar las plantas.
El edil capitalino colaboró activamente con los escolares en la plantación de nuevas plantas, recordando que sembrar es un acto de amor hacia la ciudad.
El parque fue invadido por la energía y el trabajo en equipo de los estudiantes de los Clubes Ecológicos, qie representaron con orgullo a sus centros educativos.
Dentro de la actividad destacó el compañerismo entre los diferentes centros educativos unidos bajo el mismo compromiso de dar nueva vida al ecosistema.
Sin temor a ensuciarse los uniformes, los pequeños guardianes del planeta acomodaron con delicadeza la tierra húmeda alrededor de los nuevos árboles.
El equipo de EL HERALDO acompañó a los pequeños líderes en cada momento de la jornada, reafirmando 12 años de compromiso ininterrumpido con la educación ambiental en Honduras.
Rostros llenos de satisfacción y sonrisas tras completar la siembra de sus árboles y disfrutar del hermoso paisaje en el parque Juana Laínez.
La alianza entre EL HERALDO y la AMDC es vital para seguir creando nuevos héroes ambientales en los centros educativos.
Los estudiantes demostraron ser el motor del cambio para las futuras generaciones.
El cambio es fruto del aprendizaje a lo largo de las nueve semanas del proyecto ambiental Escuelas Amigables con el Ambiente.
Maestros y estudiantes celebraron el éxito de la jornada de reforestación, listos para encarar la recta final de la iniciativa ecológica.