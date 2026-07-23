Daños en puente Papa Francisco existían desde antes de su habilitación en 2025

El cierre por varios meses ya del paso a desnivel Papa Francisco, en el anillo periférico a la altura de la salida a Mateo, no es decisión antojadiza de la actual administración. El informe INCAH-G-10-2026, al que la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus tuvo acceso de forma exclusiva, explica cómo los daños que presenta habían sido reportados incluso antes de su inauguración en 2025.