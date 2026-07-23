Daños en puente Papa Francisco existían desde antes de su habilitación en 2025

El cierre por varios meses ya del paso a desnivel Papa Francisco, en el anillo periférico a la altura de la salida a Mateo, no es decisión antojadiza de la actual administración. El informe INCAH-G-10-2026, al que la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus tuvo acceso de forma exclusiva, explica cómo los daños que presenta habían sido reportados incluso antes de su inauguración en 2025.
Detrás de este cierre existen advertencias, solicitudes de reparaciones urgentes y reportes de daños, algunos planteados, incluso, antes de su habilitación en 2025 y que no fueron atendidos en su momento por las autoridades pertinentes.
Estas fallas fueron conocidas por las autoridades edilicias en la obra antes, durante y después de que se permitiera la circulación parcial el pasado 21 de noviembre de 2025, una semana antes de las elecciones generales.
El documento de más de 500 páginas detalla la advertencia que recibió la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) sobre la aparición de fisuras consideradas “menores” previo a la habilitación de la obra.
Las fisuras reportadas inicialmente mostraron un crecimiento acelerado, que, según los reportes, "aumentaron su espesor" y alcanzaron medidas que pasaron de 1.5 a 2 milímetros en menos de 24 horas.
La obra valorada contractualmente en 498 millones de lempiras presentó fisuras en el carril izquierdo como en el derecho, pese a que este sentido de vía nunca fue habilitado. Es decir, estaba fallando con su propio peso.
El expediente técnico INCAH-G-10-2026 recoge las valoraciones técnicas de Destephen y Centeno, que concluyeron que el método de cálculo empleado en el diseño incumplía las normativas estructurales exigidas para este tipo de pilastras.
Aunque las inspecciones oficiales previas a la inauguración afirmaban que todo marchaba en orden, una carta en poder de EL HERALDO Plus muestra que los ingenieros sabían que la estructura presentaba fallas previo a la habilitación parcial.
En la comunicación formal INCAH-G-01-26, enviada el 16 de enero de 2026 al ingeniero Gerardo José Francisco Zúniga Quesada, gerente de proyecto de ACI, la constructora dejó constancia por escrito de que las fisuras en la Pilastra No. 1 "fueron identificadas por sus ingenieros especialistas en fechas cercanas a la apertura del paso elevado". Los expertos concuerdan que el puente Papa Francisco, simplemente, le faltó el esqueleto metálico básico para sostener su propio peso.
En lugar que acatar la advertencia, el 12 de noviembre de 2025, durante la última inspección técnica de campo previa a la inauguración, los evaluadores optaron por ocultar el hallazgo.
En lugar de encender las alarmas, los especialistas de la supervisora ACI justificaron verbalmente que se trataba de "fisuras menores causadas por el calor de hidratación del concreto", recomendando mantenerlas bajo observación simple y permitiendo la habilitación oficial del tráfico el 21 de noviembre.
El informe también desmiente la supuesta "normalidad" reportada en diciembre de 2025, un mes donde supuestas revisiones de rutina los días 11, 13 y 15 aseguraban falsamente la ausencia de daños. La carta admite que las grietas se vigilaron en conjunto por los ingenieros de campo en varias ocasiones durante ese mes, justo mientras revisaban las fundiciones de otras secciones del proyecto.