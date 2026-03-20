¿Qué calles estarán cerradas este viernes por concierto en el estadio Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció cierres de calles para este viernes 20 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde, debido al concierto del grupo mexicano Grupo Firme en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

La medida busca ordenar el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes, ante la alta afluencia de personas que se espera en la capital, especialmente en zonas cercanas al recinto deportivo.

De acuerdo con las autoridades municipales, los cierres viales se implementarán de manera progresiva en puntos estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, con el objetivo de reducir congestionamientos y prevenir incidentes.

Entre las principales vías que estarán cerradas se encuentra la calle Las Flores, es la vía que conecta el bulevar Morazán con el Estadio Nacional, la cual permanecerá inhabilitada desde la hora establecida.

Asimismo, se ejecutarán cierres en el semáforo,en las cercanías del centro de salud Alonso Suazo, así como en las inmediaciones de la Feria del Agricultor, contiguo al coloso capitalino.