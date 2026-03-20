¿Qué calles estarán cerradas este viernes por concierto en el estadio Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció cierres de calles para este viernes 20 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde, debido al concierto del grupo mexicano Grupo Firme en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
La medida busca ordenar el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes, ante la alta afluencia de personas que se espera en la capital, especialmente en zonas cercanas al recinto deportivo.
De acuerdo con las autoridades municipales, los cierres viales se implementarán de manera progresiva en puntos estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, con el objetivo de reducir congestionamientos y prevenir incidentes.
Entre las principales vías que estarán cerradas se encuentra la calle Las Flores, es la vía que conecta el bulevar Morazán con el Estadio Nacional, la cual permanecerá inhabilitada desde la hora establecida.
Asimismo, se ejecutarán cierres en el semáforo,en las cercanías del centro de salud Alonso Suazo, así como en las inmediaciones de la Feria del Agricultor, contiguo al coloso capitalino.
Las autoridades confirmaron que el semáforo del barrio Morazán será otro de los puntos intervenidos, junto con accesos que conectan hacia la zona del Mirador de Birichiche.
De igual forma, se restringirá el paso en la calle principal hacia el Birichiche, con el fin de mantener despejadas las rutas de evacuación y circulación para vehículos de emergencia.
Los cierres también alcanzarán importantes estructuras como el puente Juan Ramón Molina, así como el puente Estocolmo y el puente La Isla, puntos que conectan Tegucigalpa y Comayaguela.
En el caso del sector del mercado La Isla, se informó que será habilitado como zona de estacionamiento para facilitar el acceso de los asistentes al evento musical.
Otro de los puntos contemplados dentro del operativo es el sector de la Antigua Penitenciaría Central, donde se limitará el tránsito vehicular para evitar embotellamientos.
La AMDC hizo un llamado a la población a tomar las precauciones necesarias, planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de las autoridades, ya que se prevé una alta carga vehicular durante el desarrollo del evento.