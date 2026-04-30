Frenan extradición de ruso acusado de estafa por contar con estatus de refugiado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La extradición de un ciudadano ruso, acusado de delitos de estafa y sustracción de bienes en su país, fue frenada por las autoridades hondureñas.

Nikita Andreevich Kuleshin, de 39 años, capturado en Honduras y solicitado en extradición por Rusia, cuenta con estatus de refugiado en Honduras por un período de cinco años, razón por la que el juez que lleva su caso le dictó este jueves medidas cautelares distintas al arresto provisional.

Según dio a conocer Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, el equipo de defensa técnica presentó ante el juez de Extradición de Primera Instancia una certificación emitida por el Instituto Nacional de Migración en septiembre de 2025.