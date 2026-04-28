Capturan a presunto cabecilla de la MS-13 en Cortés durante operativo antidrogas

San Pedro Sula, Honduras.- Un supuesto cabecilla de la estructura criminal MS-13 fue capturado este martes -28 de abril- en el departamento de Cortés durante un operativo antidrogas ejecutado por cuerpos policiales. El detenido fue identificado como Lázaro Hernández Alemán, arrestado en la aldea El Porvenir, municipio de San Manuel. Según las autoridades, durante la operación se le decomisó un fusil AR-15, así como supuestas sustancias ilícitas.

Entre lo incautado figuran un paquete rectangular y varios envoltorios con polvo blanco, presunta cocaína, además de 69 bolsitas plásticas con hierba seca, supuesta marihuana, y un teléfono celular. De acuerdo con la investigación, Hernández Alemán enfrentará cargos por tráfico de droga, porte ilegal de arma de uso prohibido y asociación para delinquir. Tras su detención, un juez ordenó detención judicial en su contra. Las autoridades también indicaron que el imputado tenía una orden de captura pendiente desde el 11 de noviembre de 2025 por el delito de extorsión. Además, en su expediente se encontraron antecedentes por posesión ilegal de armas y otros delitos registrados en años anteriores.