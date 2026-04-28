Matan a un joven cuando se dirigía a su trabajo en la colonia La Vega

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo unos minutos de haber salido de su vivienda, un joven fue asesinado a disparos la mañana de este martes -28 de abril- en la colonia La Vega, en Tegucigalpa.
El crimen ocurrió faltando pocos minutos para las 8 de la mañana, cuando el joven, como de costumbre, salió de su casa para dirigirse a su trabajo de albañilería junto a su padre.
La víctima fue identificada como Alexis Omar Méndez Hernández, de 20 años de edad, quien era padre de un niño de un año de edad.
La pareja de Méndez Hernández reveló que él se levantó a eso de las 6 de la mañana para alistarse para el trabajo, desayunó y luego salió rumbo a su trabajo, donde se encontraría con su padre.
“Yo estaba medio dormida; él salió de mi casa y siempre escucho la moto, pero hoy no la escuché. Pensé que era normal. Luego mi mami me fue a levantar, pero me dijeron que él estaba aquí tirado", dijo la joven, quien estaba a pocos metros del cuerpo sin vida de su pareja.
También añadió que Méndez Hernández había regresado en horas de la tarde de ayer a su casa, pues estaban realizando un trabajo de techado, pero ella se quedó esperándolo con su hijo.
Por su parte, su padre, Omar Alexis Méndez Vásquez, agregó que: ‘Anoche salimos tarde de trabajar porque estábamos poniendo un techo. Me dijo: pa, ya llegué a la casa, aquí estoy ya con el niño’.
Explicó que estaba desayunando y esperando a su hijo para encontrarse e irse al trabajo, pero nunca llegó. ‘Me llamaron y me decían: ¿ya llegó Alexis? Les dije que no. Me llamaron otra vez diciendo que si había llegado y les dije que no. Después me llamaron otra vez diciendo: “Lo mataron”’, lamentó.
Se conoció que los sicarios solo llegaron al lugar a dispararle, le robaron el celular y las llaves de la moto, y luego se dieron a la fuga, dejándolo tirado en el suelo.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los implicados.