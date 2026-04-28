Matan a un joven cuando se dirigía a su trabajo en la colonia La Vega

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo unos minutos de haber salido de su vivienda, un joven fue asesinado a disparos la mañana de este martes -28 de abril- en la colonia La Vega, en Tegucigalpa.

El crimen ocurrió faltando pocos minutos para las 8 de la mañana, cuando el joven, como de costumbre, salió de su casa para dirigirse a su trabajo de albañilería junto a su padre.

La víctima fue identificada como Alexis Omar Méndez Hernández, de 20 años de edad, quien era padre de un niño de un año de edad.

La pareja de Méndez Hernández reveló que él se levantó a eso de las 6 de la mañana para alistarse para el trabajo, desayunó y luego salió rumbo a su trabajo, donde se encontraría con su padre.