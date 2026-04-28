Agente policial muere en accidente de tránsito en la carretera de Tutule, La Paz

La Paz, Honduras.- Wilmer Daniel González Mejía, agente de policía asignado a la UDEP-12 de La Paz, perdió la vida la noche del lunes -27 de abril- en un accidente de tránsito ocurrido en la aldea El Porvenir, San Pedro de Tutule, La Paz.

El hecho se registró cuando el agente se conducía en su motocicleta y habría impactado contra un bus, frente a la gasolinera Servicentro.

Su cuerpo quedó tendido en el suelo, pero rápidamente fue auxiliado por personas que transitaban por la carretera.