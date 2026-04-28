Agente policial muere en accidente de tránsito en la carretera de Tutule, La Paz

La Paz, Honduras.- Wilmer Daniel González Mejía, agente de policía asignado a la UDEP-12 de La Paz, perdió la vida la noche del lunes -27 de abril- en un accidente de tránsito ocurrido en la aldea El Porvenir, San Pedro de Tutule, La Paz.
El hecho se registró cuando el agente se conducía en su motocicleta y habría impactado contra un bus, frente a la gasolinera Servicentro.
Su cuerpo quedó tendido en el suelo, pero rápidamente fue auxiliado por personas que transitaban por la carretera.
Pese a que el agente de policía fue trasladado en un vehículo particular desde la aldea El Porvenir, San Pedro de Tutule, hacia el Hospital Roberto Suazo Córdova, González Mejía ya no presentaba signos vitales cuando llegó al lugar.
Versiones indican que González Mejía se encontraba gozando de sus vacaciones y que venía de visitar a su familia el fin de semana.
González Mejía tenía 32 años y era originario de Planes de Santa María, La Paz.
"Qué lástima por el compañero, solo salió unas horas libre y encontró la muerte. Conduzcamos con cuidado, que la familia nos espera", mencionó un usuario en redes.