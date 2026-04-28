En menos de 24 horas mataron a dos hombre en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La violencia cobró la vida de dos personas en las últimas horas en la capital industrial.

Una de las víctimas respondía al nombre de David Antonio Fuentes Rivera, de 30 años de edad, quien perdió la vida la madrugada de ayer al ser atacado a balazos por desconocidos cuando se conducía en su vehículo en la colonia Cerrito Lindo de esta localidad.

Autoridades policiales que llegaron a la escena manifestaron que el cuerpo presentaba 16 impactos de bala y que en el carro encontraron una rótulo que decía: “Por andar con mujeres casadas”.

Un segundo hecho violento registrado la tarde del sábado dejó como saldo la muerte de Félix Marcelino García Paz, de 37 años de edad, a quien individuos dispararon cuando estaba sentado en la colonia Ideal.