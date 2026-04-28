Accidentes viales dejaron 21 muertos el fin de semana

Una de las víctimas fue Brayan Alexis Torres, de 27 años, mejor conocido como Tato Torres, un padelista profesional originario de Naschel, San Luis, Argentina.

Tegucigalpa, Honduras.- Los accidentes viales siguen cobrando vidas humanas en el país. Solo el fin de semana las autoridades reportaron 136 percances que dejaron como saldo 21 personas muertas.

La tragedia que embarga a la familia del joven ocurrió alrededor de las 4:50 am de ayer en el anillo periférico, cerca de la colonia Villas del Sol, de la capital, tras el impacto del carro en el que se transportaba con un camión.

Reportes preliminares de las autoridades establecieron que el extranjero iba como pasajero en una camioneta Hyundai Tucson, gris, con placa HAY-8758 conducida por una mujer, quien debido al exceso de velocidad, impactó con el vehículo pesado.

El choque fue tan fuerte, que el joven murió de manera inmediata y su cuerpo tuvo que ser liberado del amasijo de hierro. Asimismo, el informe señala que la prueba de alcoholemia realizada a la conductora arrojó un resultado positivo de 94.1, por lo que fue detenida y remitida a la Fiscalía acusada del delito de homicidio imprudente y conducción temeraria.