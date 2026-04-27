Motociclista y su hijo resultan heridos tras choque con rastra en la CA-5, en Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes -27 de abril- en la carretera CA-5, a la altura de la recta de Yojoa, dejando como saldo dos personas heridas, entre ellas un menor de edad.
El hecho ocurrió específicamente en el sector del desvío hacia CADECA, en la zona conocida como La Vistada, donde una motocicleta impactó con una rastra.
De acuerdo con información preliminar, en la motocicleta se transportaba un padre junto a su hijo menor de edad cuando fueron embestidos por el vehículo pesado.
Testigos en el lugar relataron que el conductor de la motocicleta resultó con heridas de gravedad producto del impacto.
En contraste, el menor de edad habría salido ileso, aunque fue atendido por precaución tras el accidente.
La escena evidenciaba la magnitud del choque, ya que sobre la carretera quedaron esparcidos pañales, leche y otros artículos que transportaban.
Agentes de Tránsito se desplazaron al lugar para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.
Debido al accidente, se reportó un fuerte congestionamiento vehicular en este tramo de la CA-5, una de las principales vías del país.
Equipos de emergencia trasladaron a los heridos a un centro asistencial cercano para su evaluación médica.
Las autoridades continúan trabajando en la zona para determinar las causas exactas del accidente y deducir responsabilidades.