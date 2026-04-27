Motociclista y su hijo resultan heridos tras choque con rastra en la CA-5, en Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes -27 de abril- en la carretera CA-5, a la altura de la recta de Yojoa, dejando como saldo dos personas heridas, entre ellas un menor de edad.

El hecho ocurrió específicamente en el sector del desvío hacia CADECA, en la zona conocida como La Vistada, donde una motocicleta impactó con una rastra.

De acuerdo con información preliminar, en la motocicleta se transportaba un padre junto a su hijo menor de edad cuando fueron embestidos por el vehículo pesado.