Colisión entre un camión y un vehículo deja un muerto en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- La madrugada de este lunes -27 de abril- se registró una fuerte colisión entre un camión y un vehículo en el anillo periférico, carril que va del Coliseum hacia Loarque.
La víctima fue ingresada a la morgue capitalina este mismo día y fue identificada como Nabil Rishmawi, de 37 años de edad, hondureño de origen palestino.
Según el reporte brindado por el Cuerpo de Bomberos, la persona que conducía el vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758, fue identificada como Jisil Lissette Rishmawi Massad, hermana de la persona fallecida.
En imágenes se observa el vehículo totalmente destrozado de la parte frontal, mientras que en el mismo carril estaba estacionado un camión marca Freightliner, con placa TCH-2310, color rojo, con plataforma que transportaba material, impactada en la parte trasera.
El hecho se registró a eso de las 4 de la mañana, hora en la que se realizó la extracción del cadáver del amasijo de hierro, para luego ser trasladado a la morgue capitalina.
Hasta el momento se desconoce cómo se originó el accidente, por lo que las autoridades investigan la responsabilidad de los hechos.
Las autoridades no han brindado detalles sobre si el conductor del camión fue detenido para efectos de investigación, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíen los datos del caso.