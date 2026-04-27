Colisión entre un camión y un vehículo deja un muerto en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- La madrugada de este lunes -27 de abril- se registró una fuerte colisión entre un camión y un vehículo en el anillo periférico, carril que va del Coliseum hacia Loarque.

La víctima fue ingresada a la morgue capitalina este mismo día y fue identificada como Nabil Rishmawi, de 37 años de edad, hondureño de origen palestino.

Según el reporte brindado por el Cuerpo de Bomberos, la persona que conducía el vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758, fue identificada como Jisil Lissette Rishmawi Massad, hermana de la persona fallecida.