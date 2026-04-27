Adolescente es apuñalada por su pareja en Catacamas, Olancho; autoridades lo buscan

Olancho, Honduras.- Debatiéndose entre la vida y la muerte se encuentra una joven madre de 17 años, luego de que fuera atacada por su pareja en la aldea La Sosa, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

El hecho ocurrió en horas de la noche del domingo, cuando la adolescente, identificada como Jazmín González, fue atacada con un arma blanca tipo puñal.

El presunto agresor sería su pareja sentimental, un hombre identificado únicamente como Jainer, originario de Siguaté, Catacamas, y residente en la misma comunidad donde ocurrió el incidente.