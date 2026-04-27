Adolescente es apuñalada por su pareja en Catacamas, Olancho; autoridades lo buscan

Olancho, Honduras.- Debatiéndose entre la vida y la muerte se encuentra una joven madre de 17 años, luego de que fuera atacada por su pareja en la aldea La Sosa, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
El hecho ocurrió en horas de la noche del domingo, cuando la adolescente, identificada como Jazmín González, fue atacada con un arma blanca tipo puñal.
El presunto agresor sería su pareja sentimental, un hombre identificado únicamente como Jainer, originario de Siguaté, Catacamas, y residente en la misma comunidad donde ocurrió el incidente.
Aunque se desconoce cómo ocurrieron los hechos, se informó que la adolescente resultó gravemente herida y se encuentra en estado delicado en un centro hospitalario privado.
De acuerdo con la información preliminar, Jazmín González es madre de un bebé de 10 meses, y el agresor señalado sería el padre del menor.
Tras el ataque, el sospechoso habría huido inmediatamente a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Autoridades y pobladores han difundido su fotografía con el objetivo de facilitar su identificación y captura.
Asimismo, se ha solicitado a la población que, en caso de tener información sobre su paradero, la reporte de inmediato a las autoridades correspondientes.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el responsable.