AMDC ordena bulevar Morazán con nueva señalización y medidas de seguridad vial

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) continúa ejecutando trabajos de señalización vial en distintos puntos estratégicos de la capital, esta vez en el bulevar Morazán , una de las calles con mayor circulación vehicular en Tegucigalpa.

Las autoridades municipales informaron que estas acciones se realizan para mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad vial, atendiendo las solicitudes y reportes de los ciudadanos que transitan a diario por la zona.

En el bulevar Morazán se realizaron labores de demarcación que incluyen la pintura de pasos peatonales tipo cebra, líneas continuas y discontinuas en colores amarillo y blanco, así como la incorporación de flechas direccionales para orientar a los conductores.

Además, las cuadrillas municipales instalaron canalizadores y boyas con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y reducir maniobras indebidas que generan congestión y riesgos de accidentes.

“Estamos atendiendo los reportes de la ciudadanía e interviniendo puntos clave como el bulevar Morazán para mejorar la seguridad de conductores y peatones”, indicaron autoridades de la comuna capitalina a través de las redes sociales.

Con estas intervenciones, la AMDC busca optimizar la visibilidad en la vía, especialmente en horas nocturnas o durante condiciones climáticas adversas, donde la señalización juega un papel determinante.