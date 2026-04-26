  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

AMDC ordena bulevar Morazán con nueva señalización y medidas de seguridad vial

Las cuadrillas municipales realizaron trabajos de señalización en el bulevar Morazán con pasos peatonales, líneas y canalizadores para mejorar la movilidad vehicular

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 16:44
AMDC ordena bulevar Morazán con nueva señalización y medidas de seguridad vial

La Alcaldía también realizó trabajos de señalización vial en las inmediaciones de Casa Presidencial, donde se pintaron bordillos y líneas de tránsito con el objetivo de ordenar el espacio público y reforzar la seguridad vial en la zona.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) continúa ejecutando trabajos de señalización vial en distintos puntos estratégicos de la capital, esta vez en el bulevar Morazán , una de las calles con mayor circulación vehicular en Tegucigalpa.

Las autoridades municipales informaron que estas acciones se realizan para mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad vial, atendiendo las solicitudes y reportes de los ciudadanos que transitan a diario por la zona.

En el bulevar Morazán se realizaron labores de demarcación que incluyen la pintura de pasos peatonales tipo cebra, líneas continuas y discontinuas en colores amarillo y blanco, así como la incorporación de flechas direccionales para orientar a los conductores.

Además, las cuadrillas municipales instalaron canalizadores y boyas con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y reducir maniobras indebidas que generan congestión y riesgos de accidentes.

“Estamos atendiendo los reportes de la ciudadanía e interviniendo puntos clave como el bulevar Morazán para mejorar la seguridad de conductores y peatones”, indicaron autoridades de la comuna capitalina a través de las redes sociales.

Con estas intervenciones, la AMDC busca optimizar la visibilidad en la vía, especialmente en horas nocturnas o durante condiciones climáticas adversas, donde la señalización juega un papel determinante.

Señalización horizontal y vertical se renueva en varios sectores del Distrito Central

Además, se pretende generar mayor respeto a las normas de tránsito mediante una infraestructura vial más clara y ordenada, facilitando la circulación en carriles debidamente definidos.

Las autoridades destacaron que este tipo de trabajos no solo benefician a quienes se movilizan en vehículos y peatones que requieren espacios seguros para cruzar la vía.

“Marcamos pasos de cebra y organizamos carriles para que todos puedan desplazarse de forma más segura y ordenada”, informaron las autoridades.

Tegucigalpa: intensifican controles y multas por mal estacionamiento

La AMDC aseguró que las cuadrillas continuarán desplegadas en diferentes sectores del Distrito Central, avanzando con la señalización en calles y bulevares para mejorar la movilidad y seguridad vial en la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias