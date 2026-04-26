AMDC ordena bulevar Morazán con nueva señalización y medidas de seguridad vial

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) continúa ejecutando trabajos de señalización vial en distintos puntos estratégicos de la capital, esta vez en el bulevar Morazán , una de las calles con mayor circulación vehicular en Tegucigalpa.
Las autoridades municipales informaron que estas acciones se realizan para mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad vial, atendiendo las solicitudes y reportes de los ciudadanos que transitan a diario por la zona.
En el bulevar Morazán se realizaron labores de demarcación que incluyen la pintura de pasos peatonales tipo cebra, líneas continuas y discontinuas en colores amarillo y blanco, así como la incorporación de flechas direccionales para orientar a los conductores.
Además, las cuadrillas municipales instalaron canalizadores y boyas con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y reducir maniobras indebidas que generan congestión y riesgos de accidentes.
“Estamos atendiendo los reportes de la ciudadanía e interviniendo puntos clave como el bulevar Morazán para mejorar la seguridad de conductores y peatones”, indicaron autoridades de la comuna capitalina a través de las redes sociales.
Con estas intervenciones, la AMDC busca optimizar la visibilidad en la vía, especialmente en horas nocturnas o durante condiciones climáticas adversas, donde la señalización juega un papel determinante.
Además, se pretende generar mayor respeto a las normas de tránsito mediante una infraestructura vial más clara y ordenada, facilitando la circulación en carriles debidamente definidos.
Las autoridades destacaron que este tipo de trabajos no solo benefician a quienes se movilizan en vehículos y peatones que requieren espacios seguros para cruzar la vía.
“Marcamos pasos de cebra y organizamos carriles para que todos puedan desplazarse de forma más segura y ordenada”, informaron las autoridades.
La AMDC aseguró que las cuadrillas continuarán desplegadas en diferentes sectores del Distrito Central, avanzando con la señalización en calles y bulevares para mejorar la movilidad y seguridad vial en la capital.