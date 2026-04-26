Del secuestro al asesinato: revelan cómo operó “Puñal” en el crimen del pastor Óscar Núñez

Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, está siendo acusado de participar en el secuestro de un productor de café y pastor en el municipio de Yorito, Yoro.
A Eduin Eraldo Palma Banegas, de 29 años, alias “Puñal”, se le supone responsable de los delitos de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio del ciudadano Óscar Núñez.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el lunes 20 de abril del presente año, cuando la víctima salió de su vivienda alrededor de las 5:30 de la mañana con rumbo a una de sus fincas cafetaleras.
Luego de que el pastor desapareciera, sus familiares recibieron una llamada en la que desconocidos exigían una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.
El jueves 23 de abril, autoridades policiales localizaron un cuerpo sin vida en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en el municipio de San José del Potrero, Comayagua. Tras el levantamiento e identificación, se confirmó que se trataba del cafetalero y pastor.
El comisionado de Policía Rigoberto Oseguera Mass aseguró que alias “Puñal”, miembro del “Cártel del Diablo”, es solo el primer capturado por el asesinato del pastor Óscar Núñez, ya que tienen identificados a otros involucrados en el caso.
“Hay un trabajo muy adelantado; casi podemos anticipar que está identificada toda la estructura que participó en este hecho, pero su tratamiento requiere un tipo de protección de la información”, informó Oseguera.
¿Qué vincula al detenido con el crimen?: “Una participación de autoría total. Prácticamente fue la persona que coordinó todo, quien tuvo el control en todo momento y participó en toda la fase de la comisión del delito: desde el rapto, la configuración del secuestro y el posterior asesinato. ”, reveló Oseguera.
El encausado fue remitido al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, donde permanecerá mientras continúa el proceso judicial en su contra.
“Puñal” operaba como enlace para extorsiones: realizaba llamadas a víctimas y exigía pagos a familias de secuestrados.