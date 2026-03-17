Tegucigalpa: intensifican controles y multas por mal estacionamiento

Tegucigalpa, Honduras.- Los vehículos estacionados en zonas no permitidas podrían disminuir en distintos puntos de la capital, según las disposiciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la comuna capitalina, explicó que se ejecutan trabajos de mantenimiento y señalización en varias zonas de la ciudad, mediante el pintado de medianas, bordillos y áreas donde está prohibido estacionarse.
De acuerdo con el funcionario, estas acciones forman parte de un proceso de ordenamiento vial que contempla la aplicación de multas, amparadas en el artículo 135 del Plan de Arbitrios de la comuna capitalina.
Esta normativa faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana a decomisar vehículos, chatarra u objetos abandonados en la vía pública o estacionados de forma ilegal.
“Lo que estamos haciendo es básicamente mantenimiento. Una vez se realiza el pintado, se puede proceder a multar y a decomisar los vehículos que estén obstaculizando la vía o estacionados en línea amarilla”, explicó Carrasco.
Zonas intervenidas
Según la comuna capitalina, entre los sectores intervenidos por trabajos de mantenimiento de señalización y control del estacionamiento figura: barrio La Bolsa, la colonia Loarque, La Primavera, Jacaleapa, además del bulevar Suyapa y Morazán.
Carrasco indicó que la primera fase de los trabajos incluye la señalización de los espacios, para posteriormente aplicar sanciones a conductores y motociclistas que se estacionen en áreas no permitidas.
“Todos los días estamos señalizando y reseñalizando lo que haga falta, para entrar con los procesos de reordenamiento y sanción", señaló.
Multas
De acuerdo con la autoridad municipal, las multas para los conductores que estacionen sus vehículos en lugares prohibidos pueden variar entre 400 y 3,800 lempiras, dependiendo del tipo de infracción y la reincidencia.
Las multas incluyen: 400 lempiras por estacionarse en lugares no permitidos, 800 lempiras si el vehículo es remolcado y 800 lempiras adicionales cuando se realiza el levantamiento con grúa por obstruir la calle.
Además, 3,000 lempiras por estacionarse sobre la acera, más 800 lempiras por el remolque y 2,000 lempiras por obstaculizar la vía pública.
Pese a las medidas establecidas, el funcionario indicó que, la municipalidad trabajará en un proyecto más amplio y sostenible para mejorar el ordenamiento vial en el Distrito Central.
"Todas las multas las plantea el plan de arbitrio, sin embargo, estamos trabajando en un proyectos más sostenible para el ordenamiento y las multas en el área de la vialidad del Distrito Central", finalizó.