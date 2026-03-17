Tegucigalpa: intensifican controles y multas por mal estacionamiento

Tegucigalpa, Honduras.- Los vehículos estacionados en zonas no permitidas podrían disminuir en distintos puntos de la capital, según las disposiciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la comuna capitalina, explicó que se ejecutan trabajos de mantenimiento y señalización en varias zonas de la ciudad, mediante el pintado de medianas, bordillos y áreas donde está prohibido estacionarse.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones forman parte de un proceso de ordenamiento vial que contempla la aplicación de multas, amparadas en el artículo 135 del Plan de Arbitrios de la comuna capitalina.

Esta normativa faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana a decomisar vehículos, chatarra u objetos abandonados en la vía pública o estacionados de forma ilegal.

“Lo que estamos haciendo es básicamente mantenimiento. Una vez se realiza el pintado, se puede proceder a multar y a decomisar los vehículos que estén obstaculizando la vía o estacionados en línea amarilla”, explicó Carrasco.