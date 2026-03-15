Puente peatonal del Zonal Belén será habilitado después de 14 años de estar cerrado

Tegucigalpa, Honduras.- El puente peatonal del Zonal Belén, cerrado desde 2012, se habilitará nuevamente en aproximadamente un mes, tras trabajos de mantenimiento y acuerdos con los vendedores que lo ocupaban de manera irregular.

"Actualmente estoy trabajando en la mediana porque necesitamos reubicar a los vendedores y cambiar los barandales. La estructura principal está bien, solo los pasamanos están deteriorados", explicó Edwin Gómez, titular de la gerencia de Aseo.

Desde hace más de una década, el puente estuvo inactivo, lo que obligaba a los peatones a cruzar la calle directamente, generando riesgos y congestionando el tráfico en el bulevar del Norte.

“Es un puente peatonal que desde el 2012 estuvo cerrado. Es un paso que está invadido de vendedores ambulantes”, señaló Gómez, detallando que la ocupación irregular complicaba su uso seguro.

Con la reapertura se prevé mejorar la circulación, ya que los peatones dejarán de cruzar por la vía y los vehículos tendrán menos tiempo de espera, aliviando los embotellamientos en la zona.

“Con la habilitación de este puente se prevé agilizar el tráfico en el bulevar del Norte, porque actualmente los peatones deben cruzar la calle, lo que significa un tiempo de espera para los vehículos y genera tráfico”, afirmó el funcionario.