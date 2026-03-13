Vuelven los topes de altura en puentes de la capital: estos son los puntos

Tegucigalpa, Honduras.- Los puentes de la capital tendrán de nuevo regulaciones y reestricciones de altura, según la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Marco Carrasco, gerente de movilidad urbana de la comuna capitalina, explicó que los puentes a desnivel y aéreos serán sometidos a mantenimientos (a través de limitaciones), a fin de proteger las infraestructuras del sobrepeso de vehículos pesados.

"Se están colocando nuevamente algunos topes de altura en los puentes de Tegucigalpa y Comayagüela porque en el pasado hubo y también se lo llevaron, todos los pasos a desnivel son para descongestionamiento únicamente de carros livianos", explicó.

Carrasco, además explicó que ante la medida, varios puentes ya fueron intervenidos en los puntos de mayor tráfico vehicular del Distrito Central.