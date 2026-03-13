  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Vuelven los topes de altura en puentes de la capital: estos son los puntos

En la vía rápida Ricardo Álvarez y el puente Bailey Francisco Morazán se instalarán estructuras que limitan la altura y peso vehícular con el fin de darle un mejor uso

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 17:08
Vuelven los topes de altura en puentes de la capital: estos son los puntos

En el puente Bailey Francisco Morazán, que conecta el centro Comayagüela con el barrio Morazán, se establecerá un límite de altura para circular.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los puentes de la capital tendrán de nuevo regulaciones y reestricciones de altura, según la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Marco Carrasco, gerente de movilidad urbana de la comuna capitalina, explicó que los puentes a desnivel y aéreos serán sometidos a mantenimientos (a través de limitaciones), a fin de proteger las infraestructuras del sobrepeso de vehículos pesados.

"Se están colocando nuevamente algunos topes de altura en los puentes de Tegucigalpa y Comayagüela porque en el pasado hubo y también se lo llevaron, todos los pasos a desnivel son para descongestionamiento únicamente de carros livianos", explicó.

Carrasco, además explicó que ante la medida, varios puentes ya fueron intervenidos en los puntos de mayor tráfico vehicular del Distrito Central.

Alcaldía ordena retiro de vendedores instalados en aceras y bahías de la capital

Entre ellos, mencionó la vía rápida Ricardo Álvarez, en el bulevar Suyapa, y el puente Bailey Francisco Morazán, que conecta el centro de Comayagüela con el sector del barrio Morazán.

Sin embargo, apuntó que las medidas no son totalmente implementadas, debido a incidencias de daños en las infraestructuras que limitan el paso vehicular de carga pesada.

"Las vías de descongestionamiento vial no se contemplan para transporte pesado, por eso estamos tratando de mantenerlas al día con su señalización, por eso se le pide a la población que respete las señalizaciones en vías principales de la capital", señaló.

El gerente de comuna capitalina explicó que las medidas de límite de peso y altura serán implementadas en la mayoría de puentes desnivel de mayor circulación en la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Daniela Ortega

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias