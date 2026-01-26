Tegucigalpa inicia plan de movilidad urbana para reducir el tráfico en puntos críticos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital, el alcalde Juan Diego Zelaya puso en marcha un plan de atención vial en los puntos más conflictivos del anillo periférico.
"El objetivo es cumplir con el mandato del alcalde Juan Diego Zelaya que en su promesa de campaña maneja cinco ejes. Uno de sus ejes fue la gestión del caos vial. Desde hoy 26 (lunes) estamos atendiendo todos los puntos más conflictivos de tráfico del anillo periférico ", informó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana del Distrito Central.
El entrevistado detalló que la iniciativa busca atender de manera directa los puntos con mayor congestión y mejorar la fluidez vehicular durante las horas pico en la capital hondureña.
"Vamos ir creciendo exponencialmente, pero hoy empezamos a primera hora con todos los desvíos y todos los puntos de alto tráfico. Al mismo tiempo, vale la pena mencionar, hemos atendido una variedad de incidencias como colisiones y accidentes de tránsito", señaló.
Según el funcionario, esta estrategia se enfocará no solo en desvíos, sino también en la coordinación con la Policía Municipal y otras instituciones de tránsito para reducir accidentes.
“En este momento nos encontramos en lo que es la finalización básicamente de la hora pico y como pueden observar hay una fluidez destacable”, agregó Carrasco mientras supervisaba las vías.
El gerente también mencionó los puntos más críticos de la capital y aseguró que el plan se extenderá progresivamente.
“Los puntos de la capital incluyendo Tegucigalpa y Comayagüela estamos hablando de un poco más de 80 puntos críticos en donde vamos a atender. Ya tenemos en este momento aproximadamente un 30% y vamos a ir creciendo exponencialmente para cubrir el 100% de los puntos con estrategias de alivio vial y de atender al ciudadano en caso de que se vea afectado”, explicó.
Carrasco detalló que para esta primera fase se desplegarán unas 60 personas en distintos sectores de la ciudad.
El plan incluye medidas de control de semáforos, señalización temporal, desvíos estratégicos y atención inmediata a accidentes, con el objetivo de garantizar la fluidez vehicular en todo momento.
Carrasco destacó el compromiso de la municipalidad con la ciudadanía.
Por su parte, el alcalde Juan Diego Zelaya anunció que esta estrategia se mantendrá de manera continua y se ampliará a otros sectores críticos de Tegucigalpa y Comayagüela durante los próximos meses.