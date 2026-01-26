Tegucigalpa inicia plan de movilidad urbana para reducir el tráfico en puntos críticos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital, el alcalde Juan Diego Zelaya puso en marcha un plan de atención vial en los puntos más conflictivos del anillo periférico.

"El objetivo es cumplir con el mandato del alcalde Juan Diego Zelaya que en su promesa de campaña maneja cinco ejes. Uno de sus ejes fue la gestión del caos vial. Desde hoy 26 (lunes) estamos atendiendo todos los puntos más conflictivos de tráfico del anillo periférico ", informó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana del Distrito Central.

El entrevistado detalló que la iniciativa busca atender de manera directa los puntos con mayor congestión y mejorar la fluidez vehicular durante las horas pico en la capital hondureña.

"Vamos ir creciendo exponencialmente, pero hoy empezamos a primera hora con todos los desvíos y todos los puntos de alto tráfico. Al mismo tiempo, vale la pena mencionar, hemos atendido una variedad de incidencias como colisiones y accidentes de tránsito", señaló.

Según el funcionario, esta estrategia se enfocará no solo en desvíos, sino también en la coordinación con la Policía Municipal y otras instituciones de tránsito para reducir accidentes.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“En este momento nos encontramos en lo que es la finalización básicamente de la hora pico y como pueden observar hay una fluidez destacable”, agregó Carrasco mientras supervisaba las vías.