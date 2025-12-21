Semáforos peatonales inteligentes siguen sin funcionar en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de peatones en la capital, el cruzar la calle en las concurridas avenidas y bulevares se ha convertido en un acto de riesgo cotidiano, pese a que muchos sectores cuentan con semáforos peatonales inteligentes. Sin embargo, durante un recorrido, EL HERALDO constató que muchos semáforos permanecen apagados en sectores como la colonia Kennedy, bulevar Morazán, Centroamérica, Suyapa, Estadio Nacional y Prados Universitarios, a pesar de haber sido instalados para regular el tránsito entre conductores y peatones. Pese a que la dinámica de los aparatos de orden vial inteligentes consiste en esperar varios minutos hasta que el semáforo indique libre paso a los peatones mediante un sonido de paso, capitalinos aseguraron que "el proyecto no ha dado frutos conforme a lo esperado".

"La implementación de los semáforos es buena, pero a veces los queremos probar y no funcionan", aseguró María Núñez, pobladora de la colonia Kennedy.

Aunque el proyecto de los semáforos fue implementado en la capital en 2023 como una promesa de un nuevo orden vial destinada a 27 puntos, diversos peatones revelaron que hasta el momento los aparatos inteligentes no han dado frutos debido a la "poca educación vial". "Estaría bien que la alcaldía arreglara estos semáforos e hiciera campañas de concientización, porque hay que reconocer que es un proyecto bueno y de avance en la capital", expreso Ronaldo García, capitalino.

