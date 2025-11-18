​​​​​Vehículos abandonados y mal parqueados aumentan tráfico en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los vehículos mal estacionados y abandonados se han convertido en un problema cotidiano que agrava la movilidad en las principales calles y avenidas del Distrito Central. A lo largo de bulevares, avenidas principales y calles estrechas en barrios y colonias, unidades en aparente estado de abandono ocupan espacios valiosos y complican aún más el ya caótico flujo vehicular de la capital. EL HERALDO recorrió varios puntos donde la acumulación de vehículos paralizados, principalmente por talleres mecánicos y comercios que carecen de espacios de estacionamiento, genera largas filas y ralentiza el tránsito. Aunque el congestionamiento vehicular es una escena habitual en el Distrito Central, algunos sectores registran mayor afectación. Entre ellos destacan la colonia Henry Merriam, Venezuela, Hato de Enmedio, Villa Olímpica, colonia Kennedy y Residencial Honduras.

Medidas estrictas

El artículo 80 de la Ley de Tránsito, prohíbe estacionar en las calzadas o en las aceras y, en general, ubicar los automóviles de forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o ponga en peligro la seguridad vial. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, la realidad en las calles capitalinas refleja un panorama diferente a lo que mandan las leyes de Tránsito. Según Luciano Durón, arquitecto y urbanista, el recurrente tráfico y accidentes viales “se deben a la falta de regulaciones por parte de las autoridades”.

“Se necesita qué la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantenga seguridad permanente en Tegucigalpa y Comayagüela, y claro, que se apliquen las leyes de orden público que tenemos, es muy raro ver que se multe a las personas que infringen las leyes”, aseguró. Además, explicó que el desmedido incremento de automóviles necesita urgentemente soluciones por parte de las autoridades locales y centrales. “El tráfico impacta en toda la movilidad de la ciudad, con esfuerzo las futuras alcaldías podrían habilitar más estacionamientos y regular el alto tráfico vehicular en la capital, y con eso, en unos cinco años se tendrá hasta el 40% del problema solucionado, es un largo proceso, pero es factible mejorar la situación en la capital", explicó.

Parquímetros

En agosto de 2024 las autoridades locales plantearon el proyecto de los parquímetros inteligentes bajo el propósito de mitigar y regular los estacionamientos irregulares en el Distrito Central. Sin embargo, más de un año después, el proyecto que pretendía cobrar una tarifa de 20 lempiras por hora a los conductores capitalinos, no llegó a la fase de ejecución. La iniciativa buscaba habilitar hasta 1,200 estacionamientos en el Distrito Central, con una inversión superior a los 39 millones de lempiras anuales. Durante los 15 años que duraría el proyecto en la capital, se estimaba una ganancia de al menos 596 millones de lempiras.

Incremento del parque vehícular